GB-WAHL/Endspurt: Britische Parteien mobilisieren bis zur letzten Minute

LONDON (dpa-AFX) - Mit personalisierten Botschaften haben die britischen Parteien am Donnerstag versucht, auch noch die letzten Wähler zu mobilisieren.



Die Emails und Nachrichten auf sozialen Medien dürften an Hunderttausende Adressaten gegangen sein. "Elias, unsere Teams berichten, dass viele Labour-Wähler auf den Beinen sind", schrieben die Konservativen im Namen von Premierminister Boris Johnson am Nachmittag in Twitterbotschaften, in denen sie die Adressaten mit Namen ansprachen. "Hast Du schon gewählt?" Darüber stand: "Gib den Konservativen Deine Stimme."

Die größte Oppositionspartei, Labour, war ähnlich aktiv. "Teresa, ich habe den ganzen Tag um Stimmen geworben, und die Reaktion ist immens", hieß es in einer Botschaft im Namen von Oppositionsführer Jeremy Corbyn fünf Stunden vor Schließung der Wahllokale (um 23.00 Uhr MEZ). Noch sei Zeit, die Konservativen aus dem Amt zu jagen. "Ich kann mir nur eins vorstellen, was schlimmer wäre, als weitere fünf Stunden einer konservativen Regierung: weitere fünf Jahre."

Nach den letzten Umfragen vor der Wahl lagen die Konservativen vorn, aber die Opposition hatte in den letzten Tagen aufgeholt./oe/DP/fba