GB-WAHL/EVP-Chef Tusk: Müssen gute Beziehungen zu Großbritannien erhalten

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Chef der Europäischen Volkspartei, Donald Tusk, pocht auf gute Beziehungen zwischen Großbritannien und den verbleibenden EU-Staaten nach dem Brexit.



Unabhängig vom Ausgang der Parlamentswahl im Land gelte: "Die EU sollte alles tun, um die bestmöglichen Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich zu haben. Brexit-Müdigkeit kann nicht Müdigkeit gegenüber dem Vereinigten Königreich bedeuten. Was auch immer passiert, wir müssen beste Freunde und engste Partner bleiben", sagte Tusk am Donnerstag am Rande eines Treffens der Staats- und Regierungschefs der EVP vor dem EU-Gipfel in Brüssel. Der europäischen Parteienfamilie der EVP gehören auch die deutsche CDU und CSU an.

Die Briten wählen an diesem Donnerstag ein neues Parlament und damit indirekt auch einen neuen Premierminister. Der konservative Amtsinhaber Boris Johnson will sein Land Ende Januar aus der EU führen.

Tusk, der bis vor kurzem EU-Ratspräsident und damit Gastgeber bei Gipfeltreffen war, stellte sich im Namen der EVP ausdrücklich hinter die detaillierten Klimaschutzpläne der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die diese am Vortag vorgestellt hatte. "Der Schutz von Umwelt und Klima wird unsere höchste Priorität und wir nehmen diese Herausforderung sehr ernst", sagte er. Es gelte, den Umwelt- und Klimaschutz mit Wirtschaftswachstum zu vereinen.

Beim EU-Gipfel dürfte es heftige Diskussionen geben darüber, ob die Europäische Union sich für das Jahr 2050 die Klimaneutralität zum Ziel setzen sollte. Das bedeutet, dass ab 2050 keine neuen Treibhausgase mehr in die Atmosphäre geblasen würden. Polen, Ungarn und Tschechien haben nach wie vor Einwände. Tschechiens Regierungschef Andrej Babis machte dabei eine neue Front auf und forderte, der Gipfel solle Atomkraft als Instrument bei der Klimawende anerkennen. Er halte es für möglich, die Skeptiker zu überzeugen, sagte Tusk. "Aber natürlich müssen wir das heute auch diskutieren."/hrz/DP/jha