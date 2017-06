GB-WAHL: EU-Brexitunterhändler Barnier dringt auf Kompromiss

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Trotz des unklaren Wahlausgangs in Großbritannien hofft die Europäische Union auf eine gütliche Einigung beim Brexit.



"Lassen Sie uns die Köpfe zusammenstecken und einen Kompromiss finden", erklärte EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Freitag auf Twitter. Die Brexit-Verhandlungen sollten beginnen, sobald das Vereinigte Königreich bereit sei. Der Zeitplan und die Positionen der EU seien klar.

Barnier hatte gehofft, übernächste Woche mit den Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens beginnen zu können. Der Termin scheint aber fraglich, da die britische Premierministerin Theresa May bei der Parlamentswahl am Donnerstag ihre Mehrheit verloren hat und nun eine schwierige Regierungsbildung in London ansteht.

Die hoch komplizierten Verhandlungen müssen bis Ende März 2019 abgeschlossen sein. Sonst scheidet Großbritannien ohne Vertrag oder Übergangsregelung aus der EU aus. Die Folgen für die Wirtschaft und die Bürger wären in dem Fall kaum absehbar./vsr/DP/stk