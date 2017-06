GB-WAHL: Deutsche Arbeitgeber hoffen nun auf Realismus bei Brexit-Gesprächen

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutschen Arbeitgeber hoffen, dass nach dem Ausgang der Parlamentswahlen in Großbritannien nun die Brexit-Verhandlungen mit mehr Realismus geführt werden.



Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Ingo Kramer erklärte am Freitag in Berlin: "Weder mit Nationalismus und Anti-EU-Rhetorik noch mit linker Sozialromantik lassen sich Mehrheiten erreichen. Diese Botschaft aus Frankreich hat nun auch die Britischen Inseln erreicht." Es bleibe zu hoffen, "dass nun auch in die Brexit-Verhandlungen mehr Realismus und Pragmatismus Einzug hält".

Die konservative Partei von Premierministerin Theresa May verlor bei der Wahl offensichtlich die absolute Mehrheit im britischen Parlament./rm/DP/fbr