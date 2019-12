GB-WAHL/Brexit: Ire Varadkar begrüßt klare Verhältnisse in London

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der irische Ministerpräsident Leo Varadkar hat sich erleichtert über den klaren Wahlausgang in Großbritannien geäußert.



Damit gebe es nun eine sichere Mehrheit für die Ratifizierung des britischen EU-Austrittsvertrags, sagte Varadkar am Freitag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. Dieser Vertrag garantiere, dass es keine harte Grenze zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland gebe.

Nach der Ratifizierung werde die Europäische Union die wichtige wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Großbritannien aushandeln, fügte er hinzu. Allerdings nannte er den absehbaren Zeitplan "enorm ehrgeizig". Dieser sieht vor, dass nach dem geplanten EU-Austritt am 31. Januar bis Ende 2020 ein Freihandelsabkommen vereinbart und ratifiziert wird. Üblicherweise dauern solche Verhandlungen viel länger. Zudem liegen die Vorstellungen beider Seiten weit auseinander./vsr/DP/eas