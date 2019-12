GB-WAHL: Barley besorgt über mögliches 'Auseinanderbrechen' Großbritanniens

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Wahl hat sich die SPD-Europapolitikerin Katarina Barley besorgt über Abspaltungstendenzen in Großbritannien geäußert.



"Mir macht große Sorgen, dass ein Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreiches bevorstehen könnte", sagte die Vizepräsidentin des Europaparlaments im Inforadio des "rbb" am Freitag. Nicht nur in Schottland, sondern auch in Nordirland und in Wales würden Unabhängigkeitsbestrebungen immer stärker.

Bei der Wahl in Schottland war die Schottische Nationalpartei große Gewinnerin, was Spekulationen über ein möglicherweise bevorstehendes neues Unabhängigkeitsreferendum befeuerte.

Der EU stünden die eigentlichen Brexit-Verhandlungen noch ins Haus, sagte Barley. Dem Austrittsabkommen zufolge soll das Land bis Ende 2020 in einer Übergangsphase bleiben. Bis dahin will Premierminister Boris Johnson einen Vertrag über die künftigen Beziehungen mit der Staatengemeinschaft aushandeln. Das sei eine "verdammt kurze Zeit", sagte Barley "B5 aktuell". Die Gefahr eines harten Brexits ohne Abkommen sei nicht gebannt.

Die Tories haben die Parlamentswahl in Großbritannien klar gewonnen. Die Partei errang nach Auszählungen am Freitagmorgen die absolute Mehrheit im Unterhaus. Dreieinhalb Jahre nach dem knappen Votum der Briten zum EU-Austritt scheint dem Brexit nun nichts mehr im Wege zu stehen./apo/DP/stw