GB: Kommt jetzt der Schock?

GB weist zum 22.08.2018 einen Kurs von 602 GBP an der BörseLondon auf. Das Unternehmen wird unter "Anwendungssoftware" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir GB auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: GB erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 55,46 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um 18 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +37,46 Prozent im Branchenvergleich für GB bedeutet. Der "Technology"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,1 Prozent im letzten Jahr. GB lag 44,36 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die GB-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 531,25 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (602 GBP) ausgehend um -11,75 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält GB von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für GB beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,44 Prozent und liegt mit 0,06 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,5) für diese Aktie. GB bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.