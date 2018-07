GB: Ist das wirklich wahr?

Per 24.07.2018 wird für die Aktie GB am Heimatmarkt London der Kurs von 580 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Anwendungssoftware".Wie GB derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist GB mit einem Wert von 83,02 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Software" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 64,55 , womit sich ein Abstand von 29 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

