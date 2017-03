GBP/USD aufwärts

Beim Währungspaar GPB/USD profitierte das britische Pfund zuletzt davon, dass in Großbritannien die Inflation spürbar angestiegen ist. So stieg diese den offiziellen Zahlen zufolge zuletzt auf 2,3%, was der höchste Wert seit Jahren ist. Und hohe Inflation könnte zu einem restriktiveren Kurs der Bank of England (BoE) führen! Das wird etwas vorweggenommen.

