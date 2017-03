GBP/USD im Blick

Beim Währungspaar GPB/USD bestimmen derzeit natürlich auch politische Themen die Richtung, in die es geht. Wird sich Schottland vom Vereinigten Königreich abspalten? Welchen Kurs wird die Bank of England fahren? Kommt es zu einer moderaten Kapitalflucht aus GBP (was belasten würde) – oder nicht?

DAX auf 12.000 Punkten! Sie wollen an der Rallye verdienen? Dieser Exklusiv-Report zeigt Ihnen, wie Sie JETZT davon profitieren. Einfach kostenlos herunterladen.