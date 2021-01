GATX Aktie: 18.000 Tankcontainer in neuestem Deal aufgenommen!

GATX (NYSE:GATX) gab am Mittwoch die Übernahme des weltweit viertgrößten Tankcontainer-Vermieters, Trifleet Leasing Holding B.V., für 175 Millionen Euro (215 Millionen US-Dollar) in bar bekannt. Die in den Niederlanden ansässige Trifleet besitzt und verwaltet ein Portfolio von mehr als 18.000 Tankcontainern, die sie an Anbieter aus den Bereichen Chemie, Industriegase, Energie, Lebensmittel, Kryotechnik und Pharmazie sowie an Tankcontainerbetreiber und Reedereien vermietet. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



