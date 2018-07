GASAG wächst beim Ökostrom am schnellsten

Berlin (ots) - GASAG konnte seinen Ökostrom-Absatz von 2016 auf2017 verdoppeln und versorgt nun mehr als 140 Tausend Kundinnen undKunden. Damit ist der Berliner Energiedienstleister der amschnellsten wachsende Ökostromanbieter Deutschlands und rutscht imPrivatkundenbereich von Platz 17 auf Platz 13. Das ergab eineunabhängige Branchenanalyse vom Hamburg Institut - sustainablestrategies, die vom Magazin Energie & Management in Auftrag gegebenwurde."Wir freuen uns, dass wir unseren Ökostrom so schnell auf demMarkt etablieren konnten und über das Vertrauen unserer Kundinnen undKunden. Gleichzeitig gehen wir noch einen Schritt weiter, denn dieregionale Produktion von Ökostrom wird immer wichtiger.GASAG|Regionalstrom wird in unseren Erneuerbaren-Energien-Anlagen undBio-Erdgas-betriebenen Blockheizkraftwerken in Berlin und Brandenburgerzeugt. Damit unterstützen wir nicht nur den Klimaschutz, sondernfördern auch die Wirtschaft der Metropolregion", so Matthias Trunk,GASAG-Vertriebsvorstand.Insgesamt 78 Unternehmen nahmen an der Ökostromumfrage teil.Ausgewertet wurden neben den Absatzmengen ebenfalls Daten zuKundezahlen sowie die Leistungen der Ökostromprodukte. Mehr zurStudie unter: https://www.energie-und-management.de/nachrichten/alle.Weitere Informationen zum GASAG|Regionalstrom:www.gasag.de/regionalstrom.Pressekontakt:Ursula Luchner, Pressesprecherin GASAG AGTelefon: 030/ 7872-3040E-Mail: presse@gasag.deOriginal-Content von: GASAG AG, übermittelt durch news aktuell