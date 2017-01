GASAG übernimmt Mehrheit an Smart Home-Anbieter Provedo

Berlin (ots) - Die GASAG setzt auf den wachsenden Smart-Home-Marktund baut daher ihr Angebot für kundenorientierteEnergiedienstleistungen aus. Zum 1. Januar 2017 hat die GASAG 56,67Prozent der Geschäftsanteile an der Provedo GmbH mit Sitz in Leipzigerworben. Provedo entwickelt und produziert seit acht Jahren Hard-und Software für intelligente Gebäudeautomation. Die innovativen, aufdem Markt gut eingeführten Produkte werden vorrangig in derWohnungswirtschaft, in Krankenhäusern, Hotels oder in Gewerbegebäudeneingesetzt."Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Provedo GmbH einerfolgreich am Markt operierendes Unternehmen für die GASAG-Gruppegewinnen konnten. So können wir nicht nur unser bestehendes Portfolioausbauen, sondern auch neue Märkte erschließen", erklärt VeraGäde-Butzlaff, Vorstandsvorsitzende der GASAG den Zukauf. "Dies istein weiterer Schritt zur konsequenten, breiteren Aufstellung derGASAG-Gruppe."Die Smart-Home-Lösungen von Provedo eignen sich für Neu- undBestandsbauten, da die Installation ohne tiefe Eingriffe in dieBausubstanz möglich ist. Durch den modularen und systemoffenen Aufbau- es werden Lösungen für Energieeffizienz, Komfort, Sicherheit undaltersgerechtes Wohnen angeboten - kann der Kunde die für sichpassende Produktauswahl zusammenstellen oder ergänzen.Die GASAG erwartet sich durch die Mehrheitsbeteiligung eine starkePositionierung im wachsenden Smart-Home-Markt. Durch die Kombinationmit den bereits in der GASAG-Gruppe vorhandenenEnergiedienstleistungen steigt die Attraktivität des Portfolios fürdie Kunden. Zusammen mit dem Gründungsgeschäftsführer VolkerKlostermann hat ab Januar von Seiten der GASAG nun auch MatthiasPrennig die Geschäftsführung bei Provedo inne.Pressekontakt:Ursula LuchnerGASAG AGPressesprecherinTelefon: 030/ 7872-3040E-Mail: presse@gasag.deOriginal-Content von: GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell