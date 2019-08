GASAG spendet 100.000 Euro für Umweltschutz - die Berliner entscheiden, an wen

Berlin (ots) - Mit der Spendenaktion UmweltEuro stellt die GASAGjetzt insgesamt 100.000 Euro für die Förderung von Klima- undUmweltprojekten zur Verfügung. Über eine Internet-Plattform haben dieBerlinerinnen und Berliner die Möglichkeit zu entscheiden, an welcheProjekte das Spendengeld der GASAG gehen soll.Ab 20. August fordert eine neue Kampagne der GASAG auf Plakaten,im Radio und in Printmedien, mit drei Tiermotiven und einemAugenzwinkern dazu auf, mitzumachen und Spendenguthaben aufverschiedene Projekte zu verteilen.Nachhaltigkeit, Innovation und Zukunftsfähigkeit sind der GASAGseit jeher ein Anliegen. Deshalb wurde die Spendenaktion UmweltEuroins Leben gerufen. Mit dem UmweltEuro werden Projekte aus fünfThemenwelten unterstützt. Aus den Bereichen Ressourcen- undEnergiesparen, Renaturierung, Tierschutz, Klimaschutz und erneuerbareEnergien können Berlinerinnen und Berliner Projekte mit demSpendengutschein unterstützen.Dr. Gerhard Holtmeier, Vorstandsvorsitzender der GASAG AG: "Es istwirklich beeindruckend zu sehen, wie viele Berlinerinnen und Berlinersich privat für Klima- und Umweltschutz engagieren. Dabei wollen wirsie mit dem GASAG UmweltEuro unterstützen. Wir setzen uns aktiv füreine CO2-neutrale Zukunft ein. In unserer Klimaschutzvereinbarung mitdem Land Berlin haben wir uns beispielsweise verpflichtet 2 Mio.Tonnen CO2 bis 2020 einzusparen."Einen persönlichen Spendengutschein erhalten Interessenten imKundenzentrum der GASAG oder per SMS. Einfach das Stichwort KLIMA an0177-178 39 11 senden. Nach Erhalt des Spendenguthabens kann diesesauf unterschiedliche Projekte verteilt werden. Damit entscheidet jedeBerlinerin und jeder Berliner selbst, welches Projekt in welcher HöheSpenden erhält. Pro verteiltem UmweltEuro spendet die GASAG einenEuro. Natürlich kann jeder UmweltEuro-Inhaber ergänzend auch privatüber die Spendenplattform spenden.Die Projekte und alle wichtigen Infos zum GASAG UmweltEuro findensich auf www.gasag.de/umwelteuro.Pressekontakt:Ursula Luchner, Pressesprecherin GASAG-GruppeTelefon: 030/ 7872-3040E-Mail: presse@gasag.deOriginal-Content von: GASAG AG, übermittelt durch news aktuell