GASAG führt Produkte für mehr Elektromobilität in Berlin ein - und setzt dabei auf ubitricity

Berlin (ots) - Die GASAG hat den Trend Elektromobilität erkanntund bietet ab sofort in Zusammenarbeit mit ubitricity, einem Lade-und Abrechnungsexperten für E-Mobilität, günstigen Mobilstrom undeine komfortable Ladeinfrastruktur. Vor allem in Städten undBallungszentren erfährt Elektromobilität wachsenden Zuspruch. Um denAusbau schneller voranzutreiben, ist es sinnvoll gleich die passendeLademöglichkeit mit zu planen. In Städten, in denen die überwiegendeZahl der Einwohner in Mehrfamilienhäusern lebt, war das bislang eineHerausforderung.GASAG und ubitricity wollen gerade in Städten Elektromobilitätvoranbringen. Über die Kooperation der beiden Berliner Unternehmenkann jetzt ein intelligentes Ladekabel mit Mobilstromvertrag fürE-Fahrzeuge erworben werden. Der Mobilstromvertrag funktioniert dabeiwie ein herkömmlicher Stromvertrag. Er setzt sich aus einermonatlichen Grundgebühr von 9,90 Euro und einem Preis für dieKilowattstunde von 30 ct/kWh zusammen. An den entsprechendenLadepunkten können Ladevorgänge mit dem im Kabel integrierten,mobilen Stromzähler kilowattstundengenau erfasst und abgerechnetwerden. Die Kunden nehmen den Tarif zum Ladepunkt mit und erhaltendamit volle Transparenz (http://gasag.de/mobilstrom).Das Laden im öffentlichen Raum ist jedoch nur ein Aspekt - findendoch in der Regel über 80 % aller Ladevorgänge Zuhause oder amArbeitsplatz statt. Hier bietet die GASAG zusammen mit ubitricity dieMöglichkeit, einfach und günstig im privaten Raum Ladepunkteaufzubauen. Insbesondere für Anwohner in Mehrfamilienhäusern oderNutzer gewerblicher E-Fahrzeuge bietet die Kombination ausintelligentem Ladekabel und passendem Ladepunkt häufig erstmals dieMöglichkeit, auf Elektromobilität zu setzen. Denn die sogenannteSimpleSocket ist einfach zu installieren und mit dem intelligentenLadekabel ist es möglich, dem Nutzer die Kosten exakt in Rechnung zustellen, während für die Ladepunktanbieter selbst keine weiterenEnergiekosten anfallen. Dabei können die GASAG-Kunden auf einen fürsie zugeschnittenen Service aus einer Hand setzen: Vom Pre-Check biszur Inbetriebnahme des Ladepunkts."Wir von der GASAG haben bereits mit unseremE-smart-Leasingangebot unser Engagement für die Verkehrswendegezeigt. Für unsere Kunden und auch für die Stadt Berlin." soMatthias Trunk, GASAG-Vertriebsvorstand. Trunk weiter "Wir sindbegeistert davon, mit ubitricity ein Produkt- und Servicespektrumbieten zu können, mit dem es uns gelingt, Elektromobilität fürjedermann zu ermöglichen.""Berlin als unsere Heimatstadt liegt uns natürlich besonders amHerzen - Deshalb schätzen wir uns besonders glücklich, dass sich dieGASAG für uns entschieden hat um ihr Produktportfolio in diesemZukunftssegment auszubauen und freuen uns auf die Zusammenarbeit.",so Dr. Frank Pawlitschek, Geschäftsführer von ubitricity.