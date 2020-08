GASAG|direkt - grün, günstig und 100 Prozent digital

Berlin (ots) - GASAG|direkt heißt der neue, rein digitale Tarif, mit dem Kundinnen und Kunden grünen Strom sehr günstig beziehen und trotzdem monatlich kündigen können. Neben den Festpreistarifen und dem Regionalstrom stärkt die GASAG mit diesem weiteren kostromtarif ihre Position unter den TOP 10-Ökostromanbietern in Deutschland."Wir wollen als Ökostromanbieter weiterwachsen. Dabei sind wir 2020 mit jetzt über 200.000 Kundinnen und Kunden schon auf sehr gutem Weg. Mit dem neuen Direkt-Tarif wollen wir Interessenten erreichen, die eine nachhaltige, günstige und sehr flexible Versorgung wünschen", so GASAG-Vertriebsvorstand Matthias Trunk. Nach der aktuellen Energie & Management Ökostromumfrage ist die GASAG unter den Top 10 Ökostrom-Anbietern bundesweit.Die Kommunikation mit GASAG|direkt-Kunden erfolgt ausschließlich digital. Sie haben somit zu jeder Zeit alle Informationen rund um Ihre Versorgung auf einen Blick. Bei einem Jahresverbrauch von 2.400 Kilowattstunden für einen durchschnittlichen BerlinerHaushalt zahlen Kunden rund 710 Euro für GASAG|Strom direkt und sparen so gegenüber dem Grundversorgungstarif rund 164 Euro. Mit GASAG|Erdgas direkt bietet die GASAG erstmals auch einen rein digitalen Erdgastarif an mit dem günstigsten Preis im Tarif-Portfolio der GASAG.Pressekontakt:Ihre AnsprechpartnerinUrsula Luchner, Pressesprecherin GASAG-GruppeTelefon: 030/ 7872-3040E-Mail: presse@gasag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/65809/4682409OTS: GASAG AGOriginal-Content von: GASAG AG, übermittelt durch news aktuell