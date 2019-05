Der GASAG UmweltEuro - Eine Spendenaktion für Berlin

Berlin (ots) - Ab sofort können Berlinerinnen und Berliner für sieinteressante Projekte mit dem GASAG UmweltEuro unterstützen. DieGASAG spendet dafür 50.000 Euro. Auf www.gasag-umwelt.de können dieProjekte für mehr Klima- und Umweltschutz entdeckt werden. DenUmweltEuro für eine Spende erhalten Interessenten über die GASAG.Die GASAG setzt sich aktiv für eine CO2-neutrale Zukunft ein. Unddas auch in dem sie Projekte verschiedener nachhaltiger BerlinerOrganisationen unterstützt. Mit dem UmweltEuro werden zahlreicheProjekte aus fünf Themenwelten unterstützt. Aus den BereichenRessourcen- und Energiesparen, Renaturierung, Tierschutz, Klimaschutzund erneuerbare Energien können Berlinerinnen und Berliner Projektemit dem Spendengutschein unterstützen.Zu verschiedenen Anlässen wird die GASAG insgesamt 50.000 EUR überSpendengutscheine verteilen. Mit einem persönlichen Code könnenTeilnehmer diese an unterschiedliche Projekte weiterverteilen. Damitentscheidet jede Berlinerin und jeder Berliner selbst, welchesProjekt in welcher Höhe Spenden erhält. Pro verteiltem UmweltEurospendet die GASAG einen Euro.Unter www.gasag-umwelt.de können Sie sich die ausgewähltenProjekte ansehen und Ihren Spendengutschein einlösen. Natürlich kannjeder UmweltEuro-Inhaber auch privat über die Spendenplattformspenden. Die Kriterien zur Projektauswahl des voneinanderunabhängigen und ehrenamtlich fungierenden Beirats befinden sichebenfalls auf der Homepage.Pressekontakt:Ursula Luchner, Pressesprecherin GASAG AGTelefon: 030/ 7872-3040E-Mail: presse@gasag.deOriginal-Content von: GASAG AG, übermittelt durch news aktuell