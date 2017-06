GASAG Kunstraum präsentiert Installationen vom Künstlerkollektiv Korinsky

Berlin (ots) - Vor dem Hintergrund des 170. Geburtstags lädt dieGASAG zur Ausstellung "Schnittstellen" mit Objekten desKünstlerkollektivs Korinsky ein. Die Künstler verbinden in ihrenArbeiten Tradition und Moderne - Analoges und Digitales. Damit setzensie sich über klassische Kunstgattungen hinweg. Die gezeigten Werkestehen im Spannungsfeld zwischen zweidimensionalem Tableau,dreidimensionaler Skulptur, Klang und Bewegung. Beispielhaft hierfürist das Werk "Digi.flat 90-12", bei dem 30 gewöhnliche Scannervernetzt und zu einer audiovisuellen Installation zusammengeschlossenwurden. So entsteht eine Verbindung zum Jubiläum der GASAG, das denWeg von einem Traditionsunternehmen mit analogem Energievertrieb zueinem modernen Energiedienstleister im Zeitalter der Digitalisierunggegangen ist.Zur Vernissage der Ausstellung "Schnittstellen" vomKünstlerkollektiv Korinsky im GASAG Kunstraum lädt die GASAG herzlichein am 15. Juni 2017 ab 19:00 Uhr,in das GASAG Kundenzentrum, amHackeschen Markt, Henriette-Herz-Platz 4, 10178 Berlin-Mitte.Abel, Carlo und Max Korinsky stellen ihre Werke vor und stehen fürFragen gerne zur Verfügung.Die Vernissage ist öffentlich. Neben den Vertretern der Pressesind auch alle Berlinerinnen und Berliner zu dieser Veranstaltungeingeladen. Die Presseeinladung gilt somit auch alsVeranstaltungshinweis. Wir bitten daher um Veröffentlichung.Die Ausstellung läuft vom 16. Juni 2017 bis zum 13. Oktober 2017.Ein Besuch ist wochentags von 10 - 18 Uhr im GASAG Kundenzentrummöglich. Der Eintritt ist kostenfrei.Pressekontakt:Ursula LuchnerPressesprecherin, GASAG AGTel. 030/ 7872 -3040E-Mail: presse@gasag.deOriginal-Content von: GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell