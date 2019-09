GASAG: Hauptsponsor der Berlin Art Week für weitere drei Jahre

Berlin (ots) - Die GASAG AG wird die Berlin Art Week bis zum Jahr2021 als Hauptsponsor unterstützen. Damit setzen die beiden BerlinerInstitutionen ihre seit 2017 bestehende Partnerschaft für weiteredrei Jahre fort."Wir sind sehr stolz diese Veranstaltung mit internationalerStrahlkraft zu fördern. Sie ist für viele Akteure der weltweitenKunstszene ein Anziehungspunkt und trägt dazu bei, dass in Berlintätige Künstler durch diese Plattform auch über die Landesgrenzenhinaus stärker wahrgenommen werden. Als Hauptsponsor der Berlin ArtWeek leisten wir einen Beitrag, die Zukunft des KunststandortesBerlin zu stärken", so Dr. Gerhard Holtmeier, Vorsitzender desVorstandes der GASAG AG.Schon seit vielen Jahren fördert und unterstützt die GASAG denKultursektor. Zum Beispiel mit dem seit 1997 ausgelobten GASAGKunstpreis, der 2020 gemeinsam mit der Berlinischen Galerie im Rahmender Berlin Art Week vergeben wird. Oder mit dem GASAG Kunstraum amFirmenstandort in Berlin Mitte, in dem seit 2014 jährlich in dreiwechselnde Ausstellungen im weitesten Sinne das Urbane Lebenthematisiert wird. Zurzeit sind in der 17. Ausstellung Arbeiten vonAnna Fiegen zu sehen, die Gemälde von moderne Großstadtbauten zeigen.Die GASAG ist seit mehr als 172 Jahren ein Teil von Berlin. Alsmoderner Energiedienstleister bietet die GASAG neben der Erdgas- undÖkostromlieferung auch innovative Energiekonzepte an. Dabei stehtGASAG nicht nur für die Energieversorgung von morgen, sondern hatauch die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft im Blick. So ist esein Anliegen, Initiativen in den Bereichen Kultur, Sport, Umwelt,Bildung und Wissenschaft zu fördern und Verantwortung zu übernehmen.Einen wichtigen Schwerpunkt bildet dabei die Förderung von Kunst undKultur, weil diese Elemente Ausdruck einer lebendigen, kreativen undoffenen Stadtgesellschaft sind. Sie tragen in großem Umfang dazu bei,dass Berlin attraktiv und spannend bleibt und in Europa und auchdarüber hinaus wichtige Impulse geben kann.Mehr Informationen zum Engagement der GASAG finden Sie unterwww.gasag.de/unternehmen/engagement.Pressekontakt:Ursula Luchner, Pressesprecherin GASAG-GruppeTelefon: 030/ 7872-3040E-Mail: presse@gasag.deOriginal-Content von: GASAG AG, übermittelt durch news aktuell