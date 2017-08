GASAG-Gruppe investiert 32 Mio. Euro in Sonnenstrom - Anlagen mit 40 Megawatt Leistung in Brandenburg

Berlin (ots) - Nach Biogas und Wind baut die GASAG die Erzeugungvon erneuerbarem Strom weiter aus: Rund 32 Millionen Euro investiertdie GASAG in den nächsten zwei bis drei Jahren inPhotovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von insgesamt fast 40Megawatt (MW). Den ansässigen Gemeinden wird an den Solaranlagen eineBeteiligung angeboten. Gerade hat die SpreeGas Gesellschaft fürGasversorgung und Energiedienstleistung mbH - ein Unternehmen derGASAG-Gruppe - eine Freiflächenanlage mit zehn Megawatt Leistung imsüdlichen Brandenburg (Landkreis Spree-Neiße) realisiert. Damitwerden jährlich 58.000 Tonnen CO2 eingespart."Mit der neuen PV-Anlage werden jetzt in der GASAG-Gruppe mitSonne, Wind und Biogas über 50 Millionen Kilowattstunden Öko-Stromproduziert. Das sind 25 Prozent mehr als noch vor einem Jahr", freutsich Vera Gäde-Butzlaff, Vorstandsvorsitzende der GASAG. "Und unserPlan ist weiteres Wachstum. Damit unterstreichen wir unseren Willen,die Energiewende in der Region dezentral, erneuerbar und effizientvoranzutreiben." Durch die Beteiligung an einer Solaranlage könnendie Gemeinden nicht nur von den Einnahmen profitieren. Mit denAnlagen kann auch ein Beitrag dazu geleistet werden, die kommunalenEnergiekonzepte umzusetzen.In Frauendorf im Landkreis Spree-Neiße werden auf 17 Hektar mit31.200 Solarmodulen pro Jahr fast 10 Millionen Kilowattstunden (kWh)Öko-Strom erzeugt. Nach dem Gewinn eines wettbewerblichenAusschreibungsverfahrens - wie es nach dem neuen ErneuerbarenEnergien Gesetz (EEG) gefordert wird - hat SpreeGas die Anlage in nursieben Wochen errichtet. "Die vorfristige Realisierung verdanken wirdem Know how unserer Partner - wie der ebenfalls in Cottbusansässigen Procon Solar GmbH", betont Bodo Pawlowski, Geschäftsführervon SpreeGas. "Als regional verwurzelter Energie-dienstleister freuenwir uns sehr über den Erfolg des Vorhabens, von dem die Kommune undandere regionale Unternehmen profitieren." Auch bei den weiterenProjekten wird auf die regionale Wertschöpfung geachtet. Denn inallen Projektphasen - Entwicklung, Bau, Betrieb und Instandhaltung -soll mit Firmen aus der Region zusammengearbeitet werden.Bereits 2011 hatte die GASAG die größte PV-Freiflächenanlage inBerlin auf dem alten Gaswerksgelände in Mariendorf errichtet. Zuletzthatte die GASAG im Sommer 2016 Windkraftanlagen mit einer Leistungvon 7,5 MW in Wahlsdorf im Landkreis Teltow-Fläming übernommen.Mehr Informationen und die Entwicklung der Solarstromprojekte vonSpreeGas können Sie über www.spreegassolar.de verfolgen.Pressekontakt:Ursula LuchnerPressesprecherinGASAG AGTelefon: 030/ 7872-3040E-Mail: presse@gasag.deOriginal-Content von: GASAG AG, übermittelt durch news aktuell