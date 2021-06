GAP Aktie: Was für ein Deal!

Weitere Suchergebnisse zu "Gap":

Ein führender Bekleidungshändler tut sich mit einem der größten Einzelhändler der Welt zusammen, um ein neues Angebot an Artikeln im Home-Segment zu schaffen.

Gap Inc (NYSE:GPS) wird der erste Modeeinzelhändler sein, der mit Walmart Inc (NYSE:WMT) im Heimbereich zusammenarbeitet.

Die beiden Einzelhandelsunternehmen unterzeichneten eine mehrjährige Partnerschaft, die ab dem 24. Juni Produkte von Gap Home in Walmart-Filialen und auf Walmart.com



