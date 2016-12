München (ots) - Er wusste gar nicht, wo er anfangen sollte, denn"die Welt ist dieses Jahr verrückt geworden" konstatiert OliverKalkofe. Und so nimmt sich der TV-Terminator den gesamten"grassierenden Wahnsinn" in seinem "Fresse 2016"-Jahresrückblck am27. Dezember ab 20:15 Uhr auf TELE 5 vor:Reichsbürger, die sich selbst zum Staatsoberhaupt küren und eineneue deutsche Regierung ausrufen, Sigmar Gabriel, der auf demSPD-Gerechtigkeitstag von einer klugen Putzfrau vorgeführt wird unddann nicht als Parteivorsitzender zurücktritt, obwohl Helmut Markwortdas aus top-sicherer Quelle gewusst haben will. Es gibt die neuestenVerschwörungstheorien zum Thema Chemtrails, dazu einen Blick nachClausnitz, dem "weltoffenen" Städtchen, in dem Flüchtlingsbusse vonpöbelnden Bürgern aufgehalten wurden und - apropos weltoffen - BjörnHöcke (AfD) gratuliert Donald Trump zu seinem Sieg. "Fresse 2016"singt eine Hymne auf Europa, blickt zurück auf den AfD-Parteitag inMecklenburg-Vorpommern, enthüllt die neuesten Erkenntnisse dazu, dassdie Erde in Wirklichkeit eine Scheibe ist und die Menschen vonReptilien manipuliert werden - und SIE darf natürlich zu guter Letztauch nicht fehlen: Die Jahresansprache von Angela Merkel à la Kalk!Apropos Olli: Zum krönenden Abschluss dürfen sich die Zuschauer aufein technisches Mega-Highlight freuen - 12 KALKs in einem Bild!"Kalkofes Jahresrückblick - Fresse 2016" ist eine Koproduktion derRat Pack Filmproduktion GmbH (www.ratpack-film.de) und der Kalk-TVProduktions GmbH im Auftrag von TELE 5.Informationen und Bilder zum Programm unter www.tele5.de bzw.http://presse.tele5.de in der Presselounge.Textrechte: ©Presse TELE 5, Verwertung (auch auszugsweise)honorarfrei nur bei Nennung der Quelle TELE 5 und Sendehinweis.TELE 5 auf Facebook: https://facebook.com/tele5.dePressekontakt:Burda und Fink GmbH, Petra Fink, Tel: 089-890649112, pf@burda-fink.deTELE 5, Silke Schuffenhauer, Tel: 089-649568172,silke.schuffenhauer@tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell