GAM will Fonds des suspendierten Fondsmanagers nun liquidieren

Zürich (awp) - Der Vermögensverwalter GAM hat die Liquidation der Anfang August vom Handel ausgesetzten Fonds beschlossen. Das geht aus einem am Freitag publizierten Brief von GAM an die Investoren hervor. Nach der Suspendierung von Fondsmanager Tim Haywood durch GAM hatten viele Anleger Gelder aus den Fonds der von Haywood verwalteten "Absolute Return Bond-Strategie mit uneingeschränktem Anlageansatz" abgezogen.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten