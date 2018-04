GAM sieht sich vor GV erneut der Kritik von Aktionären ausgesetzt

Zürich (awp) - Im Vorfeld der Generalversammlung des Vermögensverwalters GAM regt sich von Aktionärsseite her erneut Widerstand. Stein des Anstosses sind laut einem Kommentar des Aktionärsberaters ISS Zahlungen an GAM-Manager, vor allem die Antrittszahlung an den Leiter Verkauf und Vertrieb Tim Rainsford. ISS empfiehlt den GAM-Aktionären daher, am 26. April den Vergütungsbericht in der nicht bindenden Konsultativabstimmung abzulehnen. Für die weiteren ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten