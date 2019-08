GAM: Wirklich?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie GAM, die im Segment "Asset Management & Custody Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 07.08.2019, 07:45 Uhr, an ihrer Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 3.83 CHF.

Unser Analystenteam hat GAM auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der GAM-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 11,24 CHF mit dem aktuellen Kurs (3,79 CHF), ergibt sich eine Abweichung von -66,28 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (4,36 CHF) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,07 Prozent), somit erhält die GAM-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 20,91 liegt GAM unter dem Branchendurchschnitt (60 Prozent). Die Branche "Kapitalmärkte" weist einen Wert von 52,16 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. GAM zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.