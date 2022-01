GAM North American Growth Institutional GBP Inc: So könnte es weitergehen!

Wie hat sich der Kurs von GAM North American Growth Institutional GBP Inc seit dem vergangenen 52 Wochentief entwickelt? Mit 25,55 Euro erreichte der Fond am 04. März 2021 den niedrigsten Kurs in den vergangenen 52 Wochen. Seit dem Kurstief stieg fiel der Preis des Fonds um 15,28 Prozent. Dies dürfte doch vor allem den Kapitalanleger von GAM North American ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung