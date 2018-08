GAM-Kunden flüchten nach Manager-Suspendierung aus dessen Fonds – Aktie sackt ab

Zürich (awp) - Die Suspendierung eines Fondsverwalters bei der Vermögensverwalterin GAM bringt die entsprechenden Fonds in Schwierigkeiten. Viele Investoren wollen nun abspringen. In der Folge hat GAM den Handel der milliardenschweren Fonds vorerst ausgesetzt, um die weiteren Schritte zu prüfen. Dabei könnte den Fonds auch die Liquidation drohen. Am Aktienmarkt sacken die GAM-Titel den zweiten Handelstag in Folge ab.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten