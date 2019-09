GAMSollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, ?

An der Heimatbörse SIX Swiss Ex notiert GAM per 19.09.2019, 09:34 Uhr bei 4.21 CHF. GAM zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Unser Analystenteam hat GAM auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. GAM weist derzeit eine Dividendenrendite von 14,2 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Kapitalmärkte") von 5,09 %. Mit einer Differenz von lediglich 9,11 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Fundamental: Die Aktie von GAM gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 7,29 insgesamt 86 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 51,89 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über GAM in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über GAM wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.