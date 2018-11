GAME ON: Arbeitest du noch oder spielst du schon?

Berlin (ots) -Am 7.11. heißt es ab 17:30 Uhr GAME ON. Im VOLLGUTLAGER Berlinzeigen wir, wie kleine und mittlere Unternehmen Gamification undSerious Games (=ernsthafte Spiele) gewinnbringend für den Personal-,Marketing- und Verkaufsbereich sowie beim Wissensmanagement nutzenkönnen. Wir freuen uns auf einen interaktiven Abend rund umGamification und die Digitalisierung im Mittelstand. Erstmalspräsentieren wir die im Kompetenzzentrum entwickelten digitalenErlebnisstationen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Was erwartetSie?- Eröffnung durch Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft undEnergie- Impuls von Mittelstandspräsident Prof. Dr. h.c. Mario Ohoven (BVMW)über die aktuellen Herausforderungen des Mittelstands in derDigitalisierung- Vorstellung der Angebote für Unternehmen von _Gemeinsam digital,dem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Berlin, durch Alexandra Horn(BVMW), Leiterin Kompetenzzentrum Berlin- Keynote "Motivationsschub durch Gamification: Das Power-up für denMittelstand" von Top-Speaker Philipp Reinartz, PfeffermindConsulting GmbH- Kurzvorstellung der interaktiven Erlebnisstationen mit digitalenLösungen und Gamification-Anwendungen zu den ThemenWertschöpfungsprozesse, mobiles Bezahlen und Marketing, digitalesSchaufenster, VR-Lösungen, Personalgewinnung, Teamentwicklung,IT-Sicherheit & Datenschutz sowie Weiterbildung durch _Gemeinsamdigital und sechs spezialisierte Unternehmen Abschließend laden wirSie zu einem gemeinsamen Get-together mit Buffet und Getränken ein.Wo: VOLLGUTLAGER BERLIN, Rollbergstraße 26, 12053 BerlinWann: 7. November 2018 ab 17:30 UhrUm eine kurze Anmeldung an tobias.thimm@bvmw.de wird gebeten. Ersteht Ihnen für Rückfragen und Hintergrundinformationen jederzeit zurVerfügung.Die Veranstaltung wird durch die Kooperation vom TagesspiegelBackground Digitalisierung, dem game Verband der deutschenGames-Branche und dem gamelab.berlin unterstützt._Gemeinsam digital, das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Berlin,ist ein Förderprojekt des Bundesministeriums für Wirtschaft undEnergie (BMWi) im Förderschwerpunkt Mittelstand-Digital.Mittelstand-Digital informiert kleine und mittlere Unternehmen überdie Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung. Diegeförderten Kompetenzzentren helfen mit Expertenwissen,Demonstrationszentren, Best-Practice-Beispielen sowie Netzwerken, diedem Erfahrungsaustausch dienen. Das Bundesministerium für Wirtschaftund Energie ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller Angebote vonMittelstand-Digital. Weitere Informationen finden Sie unterwww.mittelstand-digital.de und www.gemeinsam-digital.dePressekontakt:BVMWTobias ThimmReferent Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum BerlinTel.: +49 30 53 32 06 189E-Mail: tobias.thimm@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell