GAME OF THRONES[TM]: THE TOURING EXHIBITION feiert am 27. November 2018 Deutschlandpremiere in Oberhausen

Oberhausen (ots) - Basierend auf der bahnbrechenden HBO®Fernsehserie, bietet GAME OF THRONES[TM]: The Touring Exhibition denFans das einmalige Erlebnis, einen hautnahen und persönlichen Blickin die Welt von Westeros und Essos zu werfen. In Zusammenarbeit mitHBO Licensing & Retail konzipierte und baute der globaleVeranstaltungsanbieter GES Events diese bisher größte öffentlicheAusstellung zur Serie. Die Ausstellung zeigt in einem beeindruckendenRahmen die prächtigen Kostüme, authentischen Requisiten undmajestätischen Kulissen aus allen sieben Staffeln der weltweiterfolgreichen Serie GAME OF THRONES in einem interaktiven undfaszinierenden Erlebnis, das die Besucher durch mehrere thematisierteAusstellungsbereiche führt.In Kooperation mit GES Events präsentiert die AWC AG dieseAusstellung ab dem 27.November 2018 am CentrO in Oberhausen. Für alleganz neugierigen Fans gibt es am 24. und 25. November 2018 dieMöglichkeit, die Ausstellung vor der offiziellen Eröffnung im Rahmeneiner speziellen "Sneak Preview" zu entdecken. Die Kapazität fürdiese Vorschau ist begrenzt und Tickets sind nur im Voraus übergameofthronesexhibition.de erhältlich.Fans der Serie werden die atemberaubenden Objekte undfaszinierenden Artefakte wiedererkennen, die sie auf dem Bildschirmgesehen haben. Sie können hautnah die Kunstfertigkeit undHandwerkskunst bewundern, die in den einzigartigen Stücken stecken,die in diesem neuen interaktiven Erlebnis auf 1.000 Quadratmeternpräsentiert werden. Jeder der thematisierten Ausstellungsbereicheversetzt die Besucher in die Welt von GAME OF THRONES - mit einereinzigartigen Kombination aus faszinierenden Umgebungen undinteraktiven und multimedialen Inhalten, die zusammen mit einersorgfältig kuratierten Sammlung der atemberaubendsten Exponate ausder Serie präsentiert werden.Die Besucher können:- die winterlichen Landschaften des Nordens und die von Bäumengesäumte Straße des Königswegs erleben;- eine Garnison der Unbefleckten Krieger und die ikonischen Kostümedes Hauses Targaryen betrachten;- das Haus von Schwarz und Weiß betreten;- die Schwarze Festung erforschen, wo die Nachtwache ihr Zuhause hat;- und schließlich dem Eisernen Thron gegenübertreten, in dessenSchatten Adlige und einfache Leute gleichermaßen ums Überlebenkämpfen.GAME OF THRONES[TM]: The Touring Exhibition feiert ab dem27.November 2018 Deutschlandpremiere in einer temporärenAusstellungshalle an der Promenade des CentrO Oberhausen. Am 24. und25.November 2018 besteht bereits die Möglichkeit, im Rahmen einerspeziellen "Sneak Preview" die Ausstellung noch vor der offiziellenEröffnung zu entdecken. Tickets sind ab sofort unterwww.gameofthronesexhibition.de erhältlich.