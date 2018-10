GALILEO: So lebendig wird die Neue Mitte des Forschungscampus Garching (FOTO)

Garching (ots) -Wo geforscht wird, pulsiert das Leben. Bereits heute besuchen mehrals 25.000 Menschen aus aller Welt täglich den ForschungscampusGarching - Tendenz steigend. Was dem Campus bisher gefehlt hat: einlebendiges Zentrum, das Lehren, Lernen und Lifestyle vereint. MitGALILEO wird diese Lücke geschlossen.In der Neuen Mitte verbinden sich Arbeit, Wissenschaft undForschung harmonisch mit Kultur, Sport und Freizeit - und aus demCampus wird eine vitale Stadt. "Nach dem Seminar ins Kino gehen,Konzerten lauschen, schnell mal einen Kaffee trinken, die Fitnesstrainieren oder einfach Dinge des täglichen Bedarfs besorgen: All dasmacht GALILEO endlich möglich - und ist noch dazu 24 Stunden am Taggeöffnet", sagt Projektentwickler und Investor Oliver Soini von SOINIASSET IMMOBILIEN.Rund 200 Meter lang und 48 Meter breit: Architektonisch wurdeGALILEO geradlinig, transparent und modern gestaltet. Als klareNord-Süd-Achse zieht sich die Neue Mitte mit vielen Ost-West-Passagendurch den Campus. Oberirdisch hat das Gebäude ca. 36.000 QuadratmeterGesamtbruttofläche. Dazu kommen drei weitere Etagen unterirdisch.Herzstück von GALILEO ist das Kongresszentrum inklusive Audimax mitbis zu 1.340 Plätzen: einer der größten tagesbelichteten und -hinsichtlich Ausstattung und Ambiente - modernsten Hörsäle der Welt.Hier ist genug Raum für Messen, aber auch für großeAbendveranstaltungen - ein Magnet für Besucher aus der Region unddarüber hinaus.Im nördlichen Teil des dreigliedrigen Gebäudes wird gearbeitet.Dort können unter anderem auch Open Offices von 400 bis 2.800Quadratmeter Größe separat angemietet werden - flexibel nutzbar undvariabel aufteilbar: in offene Team- oder individuelle Büroräume,Service- oder Meetingpoints, Projekt-, Labor- oder Konferenzzimmer.Neue Zukunftsperspektiven eröffnen sich den Forschenden durch dieZusammenarbeit mit hochrangigen Instituten, die im GALILEOuntergebracht werden: darunter das Munich Center for Technology inSociety (MCTS), das Anna Boyksen Diversity Research Center und dieMunich School of Engineering (MSE). Hinzu kommen Unternehmen, die voneiner engen Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München(TUM) und den am Campus ansässigen Forschungseinrichtungenprofitieren.Mehr als 1.000 Quadratmeter sind im GALILEO für die Erholungreserviert. Im mittleren Komplex wird das Fitness-, Wellness- undGesundheitscenter einziehen. Direkt auf dem Campus geht es hier aufden Stepper, das Laufband oder das Rad - perfekt, um sich alsAusgleich zur Kopfarbeit Bewegung zu gönnen.Im südlichen Gebäudekomplex ist das Vier-Sterne-Campus-Hoteluntergebracht. Mit 253 Zimmern und zwei Suiten bietet es Kongress-,Messe- und Geschäftsgästen eine komfortable Übernachtungsmöglichkeit.Hinzu kommt das Gästehaus mit 159 Apartments, welches auch fürlängere Aufenthalte optimal ausgestattet ist.Zwischen zwei Vorlesungen schnell ein Geburtstagsgeschenk besorgenoder fürs Abendessen einkaufen - auch das ist im GALILEO künftigmöglich. Im Untergeschoss des Gebäudekomplexes ist einShoppingzentrum integriert. Hier findet man nahezu alles, was man zumLeben braucht: Schreibwaren, Computerzubehör, Fachbücher,Lebensmittel, Kosmetika und vieles mehr.Kulinarische Akzente setzen Bistros, Cafés und Restaurants aufzwei Ebenen. Neben der Hotelgastronomie wird es unter Anderem aucheine Pizzeria und italienische Eisdiele, außerdem eine große Bäckereisowie ein Brauhaus geben. Im Untergeschoss schließen sich zudemmehrere Partner zu einem gemeinsamen Food Court zusammen: unteranderem ein asiatischer Imbiss und eine Saftbar. Gleichzeitig bietetein Supermarkt ein volles Sortiment inklusive Frischetheken.Leben, lernen, einkaufen und die Freizeit gestalten: All dasgreift im GALILEO, dem neuen pulsierenden Herz des ForschungscampusGarching, sinnvoll ineinander. Nur 300 Meter von den Isar-Auen und 30Minuten vom Treiben der Stadt entfernt entsteht so ein neuerLebensmittelpunkt.Weitere Informationen zum GALILEO: www.galileo-tum.deWeitere Informationen zum Projektentwickler SOINI ASSETIMMOBILIEN: www.soini-asset.comPressekontakt:FCR MediaSilva EddicksE-Mail: silva.eddicks@fcrmedia.deTel.: 0049 - 40 - 350 177 111Original-Content von: SOINI ASSET IMMOBILIEN, übermittelt durch news aktuell