GALERIA Karstadt Kaufhof: Neue Kundenkarte erfolgreich gestartet

Essen (ots) - Heute lockten GALERIA Karstadt Kaufhof Filialen mit großenKundenevents. Anlass war die Einführung der neuen GALERIA Karte, die Payback beiGaleria Kaufhof ablöst. Mit Kuchenanschnitt, Prosecco-Bars, Häppchen undvielfältigen Aktionen feierte man den Start des neuen, gemeinsamen Programms.Zahlreiche Kunden fanden ihren Weg in die Filialen, um vom attraktivenNeukundenpaket zu profitieren und fleißig Punkte zu sammeln. "Der Start derGALERIA Karte war ein toller Erfolg, den wir unseren hochmotiviertenMitarbeitern zu verdanken haben. Wir konnten im Vorfeld bereits mehr als 200.000Kunden für die neue Kundenkarte gewinnen. Damit liegen wir schon jetzt weit überunseren Erwartungen", sagte Thomas Wanke, Vertriebschef von GALERIA KarstadtKaufhof. Auch die Geschäftsführung packte an diesem Tag in einigen Filialen mitan, um die Kunden von den zahlreichen Vorteilen der GALERIA Karte zu überzeugen.Am Tag der Beantragung erhalten Neukunden unter anderem 10% Willkommensrabattauf den ersten Einkauf, ein exklusives Couponheft sowie einen Reisegutschein imWert von 50 Euro bei Buchung einer Reise im Karstadt-Reisebüro.Die bisherige Karstadt Kundenkarte bleibt weiterhin gültig und kann auch in denGaleria Kaufhof Filialen eingesetzt werden. Karstadt Kundenkarteninhaberprofitieren also von den gleichen dauerhaften Vorteilen wie GALERIAKarteninhaber, u. a. Prämiengutscheinen und persönlichen Rabatten.Pressekontakt:Unternehmenskommunikationpresse@karstadt.de02017272030Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/16971/4489225OTS: GALERIA Karstadt Kaufhof GmbHOriginal-Content von: GALERIA Karstadt Kaufhof GmbH, übermittelt durch news aktuell