GALA mit neuem Digitalauftritt

Hamburg (ots) - GALA Digital, das führende People- undStyle-Portal, präsentiert sich ab sofort technisch erneuert und mithochwertiger, bildstarker Optik. Das neue Design, das sich auf allendigitalen Kanälen widerspiegelt, inszeniert die Stärken von GALA -hochwertige, exklusive Bilder und Star-News - in besonders kreativerWeise und ist von Pinterest inspiriert. Angeschnittene Bildschrägen,Mouse-Over- und Zoom-Effekte erzeugen eine Lebendigkeit undInteraktion, die für das Dabei-Sein und Miterleben der Welt der Starssteht. Extra designte Icons und Navigationselemente ergänzen das neueDesign und bieten den Usern schnelle Orientierung.Die Redaktion berichtet rund um die Uhr aus der Welt der Stars undwird dabei nun unterstützt durch ein neues, schnelles ContentManagement System. Dieses ermöglicht noch aktuellere News, die denUser zukünftig durch aufmerksamkeitsstarke Eilmeldungen direkt ausdem Redaktionssystem erreichen. Erstmals berichtet die Redaktion auchmit einem Blog-Tool live von Events und nimmt durch FacebookLive-Formate und die konsequente Nutzung aller Social Media-Kanäledie User mit auf den roten Teppich. Alle News sind chronologisch aufeiner neu konzipierten "Aktuell"-Seite zu finden.Schon heute hat Gala Digital die höchste Reichweite imWettbewerbsumfeld im Bereich Mode und Beauty. Zum Relaunch wird dieseweiter gestärkt durch zwei neue redaktionelle Kolumnen: "FashionFriday" und "Call of Beauty". Hier schreiben Print- undDigitalredakteure zu aktuellen Trends, Looks und Must-Haves. Allethematischen Specials und Galerien im Bereich 'Mode und Beauty'werden mit dem Relaunch optimiert und erweitert. Das Video-Angebotwird redaktionell stark ausgebaut und erhält auf allen Kanälen einehohe Sichtbarkeit. Die Videos werden auf der Homepage, in Artikelnund Bildergalerien stärker integriert und erhalten eigeneVideo-Labels; zusätzlich wurden eigene Video-Galerien entwickelt.Doris Brückner, Chefredakteurin GALA Digital: "Der Relaunch istder optische Höhepunkt der redaktionellen Erfolgsgeschichte von GALADigital. Die strategische Neuausrichtung und der Ausbau der Redaktionsind zukunftsweisend: Gala.de ist heute schneller, moderner und näherdran denn je."Christine Nieland, Digital Business Director: "GALA Digital istder einzige digitale Frauentitel, der schnelles, reichweitenstarkesPeople-Portal und hochwertiges, opulentes Style-Magazin gleichzeitigist. Mit diesem Konzept haben wird die Anzahl unserer User im letztenJahr verdoppeln können. Unsere neue Technologie und das hochwertigeDesign schaffen nun die ideale Basis für weiteres Wachstum und dieUmsetzung kreativer Vermarktungsideen zusammen mit unserenWerbepartnern."GALA Digital verzeichnet aktuell eine digitale Gesamtreichweitevon 5,49 Mio. Unique Usern (AGOF 10/2016) und ist damit im Vergleichzum Vorjahr um 97% gewachsen. Die stationäre Gesamtreichweite beträgt3,48 Mio. und die mobile Gesamtreichweite liegt aktuell bei 2,45 Mio.Unique Usern. Auch nach Visits betrachtet, wächst GALA Digitalkontinuierlich. Mit 26,4 Mio Visits im Dezember 2016 (65% Wachstumgegenüber 12/2015) erzielt GALA Digital - wie auch schon in allenVormonaten - deutliche Zuwächse gegenüber dem Vorjahr und zählt zuden führenden Portalen im News- und Style-Bereich.