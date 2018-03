GALA SPA AWARDS 2018: Nominierte stehen fest / Preisverleihung am 14. April in Baden-Baden (FOTO)

Hamburg (ots) -Bereits zum 22. Mal werden am 14. April die GALA SPA AWARDS inBaden-Baden verliehen, sie zählen zu den renommiertesteninternationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen. In die Endauswahlkommen nur erstklassige Pflegeprodukte und Spas, die demganzheitlichen Anspruch "sanus per aquam - gesund durch Wasser"gerecht werden. In diesem Jahr gibt es eine Neuerung: Zum ersten Malwerden die GALA SPA AWARDS in der Kategorie Medical & Health Conceptsverliehen.Unternehmen aus mehr als 37 Ländern hatten die Möglichkeit, ihreSpa-Locations und Luxus-Hotels, innovativen Beauty-Produkte undaußergewöhnlichen Treatments einzureichen. Wie in den Vorjahren wardie Qualität der Bewerbungen herausragend. Mit über 270 hochwertigenEinreichungen hatte die neunköpfige Experten-Jury, darunterAnti-Aging-Spezialistin Dr. Barbara Sturm, Hotelier Frank Marrenbachsowie GALA-Chefredakteurin Anne Meyer-Minnemann, einiges zu tun. Nunstehen die Nominierten der insgesamt sechs Kategorien fest, siewerden auch in der aktuellen GALA (Heft 13/2018, ab heute im Handel)vorgestellt.Zu den Nominierten in der Kategorie "Luxury Concepts" gehören:- La Prairie - Skin Caviar Absolute Filler- Rivoli - Le Privilège Base Traitante- Sisley - Sisleÿa L'Intégral Anti-Åge Crème Contour Des YeuxIn der Kategorie "Innovation Concepts" sind folgende Konzeptenominiert:- Annemarie Börlind - 3in1 Gesichtsöl- Lancôme - Visionnaire Crescendo- Codage Paris - Seasonal SerumsDie nominierten Produkte in der Kategorie "Cult Concepts" sind:- Clarins - Double Serum- Biotherm - Lait Corporel- Sebamed - Seifenfreies WaschstückIn der Kategorie "Organic Concepts" sind die Nominierten:- The Body Shop - Amazonian Saviour Multi-Purpose Balm- Less - Dry Skin- La Biosthétique Paris - Botanique Pure NatureZu den Nominierten in der Kategorie "Medical & Health Concepts"gehören:- Ayurveda Parkschlösschen - ganzheitliche ayurvedischeGesundheitslehre- Tamina Therme Bad Ragaz - Haki - Kunst der Berührung- Lanserhof Tegernsee - Lans Med ConceptDie Chance auf einen Preis in der Kategorie "Spa Concepts" haben:- Spa Métropole by Givenchy, Monaco- The Lanesborough Club & Spa, England- One&Only Le Saint Géran, MauritiusDie jeweiligen Preisträger der sechs Kategorien werden am 14.April 2018 im Rahmen einer glamourösen Preisverleihung im BrennersPark-Hotel & Spa in Baden-Baden geehrt, den Abend wird BarbaraSchöneberger moderieren. Ein weiterer Höhepunkt der Preisverleihungist die Bekanntgabe der Gewinner in den Sonderkategorien "BeautyIdol" und "Special Prize".Das "Beauty Idol" zeichnet sich als "Spa Personality" durch einattraktives Erscheinungsbild und eine bewusste Lebensführung im Sinnedes Spa-Gedankens aus. Unter den Gewinnerinnen der letzten Jahrewaren beispielsweise Ana Ivanovic, Naomi Campbell, Toni Garrn,Karolina Kurkova und Heidi Klum. Mit dem "Special Prize" ehrt dieJury Persönlichkeiten, die sich um den Schutz der Ressource Wasserverdient machen. Preisträger der vergangenen Jahre waren unteranderen Franziska van Almsick, Prof. Dr. Michael Braungart, JohanErnst Nilson und Philippe Cousteau.GALA verleiht die GALA SPA AWARDS gemeinsam mit Co-InitiatorBrenners Park-Hotel & Spa sowie den Partnern der VeranstaltungAigner, Biotherm, BMW, La Martina, Pommery, Shan Rahimkhan, UNDGRETEL.Mehr Informationen zu den Nominierten in der aktuellen GALA(Ausgabe 13/2018, ab heute im Handel) und unterhttp://spa-awards.gala.de/.Über die GALA SPA AWARDSDie GALA SPA AWARDS zählen zu den wichtigsten internationalenBeauty- und Spa- Auszeichnungen. Prämiert werden nur erstklassigePflegeprodukte und Hotels bzw. Locations, die dem ganzheitlichenAnspruch der GALA SPA AWARDS gerecht werden. Die Jury setzt sich ausfolgenden Mitgliedern zusammen: Die Ärztinnen für ästhetischeSchönheitsmedizin Dr. Barbara Sturm und Dr. med. Susanne Steinkraus,die Trainerin für Stressmanagement und Auszeitcoach Susanne Preiss,die Dermatologin und Professorin für Kosmetikwissenschaften Prof. Dr.Martina Kerscher, der geschäftsführende Direktor des BrennersPark-Hotel & Spa Frank Marrenbach, der Stylist und Publisher ArminMorbach, die GALA-Chefredakteurin Anne Meyer-Minnemann, dieGALA-Beauty-Ressortleiterin Frie Kicherer sowie dieGALA-Spa-Redakteurin Ariane Häusler.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell