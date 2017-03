GALA SPA AWARDS 2017: Preisverleihung am 25. März 2017 in Baden-Baden / Die diesjährigen Nominierten der renommierten Beauty- und Spa-Auszeichnung stehen fest (FOTO)

Hamburg (ots) -Am 25. März werden zum 21. Mal die GALA SPA AWARDS vergeben. Auchin diesem Jahr können sich die besten Luxus-Hotels, die schönstenSpa-Locations, die innovativsten Beauty-Produkte und dieaußergewöhnlichsten Treatments über die Auszeichnung freuen. In dieEndauswahl kommen nur erstklassige Pflegeprodukte und Hotels, die dasVersprechen "sanus per aquam - gesund durch Wasser" einlösen unddurch beeindruckende, innovative Leistung begeistern. Mit diesemMaßstab für Qualität zählen die GALA SPA AWARDS zu den wichtigsteninternationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen.In den letzten Monaten haben Unternehmen, Hotels und Spas aus über36 Ländern die Chance genutzt, sich für die besondere Auszeichnung zubewerben. Jetzt stehen die Nominierten fest. In der aktuellen GALA(Ausgabe 10/17, ab heute im Handel) stellt die zehnköpfigeExperten-Jury (darunter Judith Rakers, Dr. med. Barbara Sturm,Hotelier Frank Marrenbach sowie GALA-Chefredakteurin AnneMeyer-Minnemann) die Nominierten der GALA SPA AWARDS 2017 in achtKategorien vor. Wie in den Vorjahren war die Qualität der Bewerbungenherausragend, mit über 260 gab es so viele Einreichungen wie niezuvor.In der Kategorie "Luxury Concepts" kommen folgende Produkte in dieEndauswahl:- Guerlain - Orchidée Impériale Black The Cream- La Mer - The Serum Essence- La Prairie - Cellular Radiance Perfecting Fluide Pure GoldZu den Nominierten in der Kategorie "Innovation Concepts" gehören:- Juvena - Skinsation Set- Sisley - Sisleÿa l'Intégral Anti-Âge- Vichy - Slow AgeIn der Kategorie "Cult Concepts" wurden folgende Konzeptenominiert:- Babor - Babor Adventskalender- Caudalie - Eau de Beauté by Jason Wu- Freiöl - PflegeölDie Nominierten der Kategorie "Men Concepts" setzen sich wie folgtzusammen:- Biotherm Homme - Force Supreme Life Essence- Clinique for Men - 2 in 1 Skin Hydrator + Beard Conditioner- Pharmos Natur - Pharmos Natur for Men (Body & Power Lotion,Cleansing & Shaving Gel, Effect Serum)In der Kategorie "Organic Concepts" sind nominiert:- Frühmesner - Vegane Kräuter Duschen- Santaverde - Age Protect Fluid & Serum- Weleda - Nachtkerze Festigendes Aufbau-KonzentratIn der Kategorie "Treatment Concepts" heißen die Nominierten:- Babor - Micro Peeler & Sonic- Dorissima - Siddhartha Hamam Ritual Signature Treatment- Omorovicza - Gold Spa TreatmentIn der Kategorie "Luxury Hotel City/Resort" sind in diesem Jahrnominiert:- Bio- und Wellnessresort Stanglwirt, Österreich- Schloss Elmau Luxury Spa Retreat & Cultural Hideaway,Deutschland- Wald- & Schlosshotel Friedrichsruhe, DeutschlandDie Chance auf eine Auszeichnung in der Kategorie "Innovative SpaConcepts" haben:- Me Sense Spa im Alpenresort Schwarz, Österreich- Rogner Bad Blumau, Österreich- Six Senses Douro Valley, PortugalDie Preisträger werden am 25. März 2017 bei einer glamourösenVerleihung im Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden geehrt. DieGewinner der Kategorien "Beauty Idol" und "Special Prize" werden erstam Abend bekannt gegeben.Das "Beauty Idol" zeichnet sich als "Spa Personality" durch eineattraktive Erscheinung, Vitalität und positive Ausstrahlung sowiedurch eine bewusste Lebensführung im Sinne des Spa-Gedenkens aus.Unter den Gewinnern der letzten Jahre waren beispielsweise NaomiCampbell, Karolina Kurkova, Alek Wek, Julie Delpy, Joseph Fiennes,Ornella Muti und Iris Berben. Mit dem "Special Prize" ehrt die Juryjährlich Persönlichkeiten, die den Spa-Gedanken beruflichherausragend umsetzen oder entscheidend bereichern und vorantreiben.Preisträger der vergangenen Jahre waren unter anderen Prof. Dr.Michael Braungart, Johan Ernst Nilson, Philippe Cousteau und BennyAdrion.GALA verleiht die GALA SPA AWARDS gemeinsam mit Co-InitiatorBrenners Park-Hotel & Spa sowie den Partnern der Veranstaltung BMW,Fabletics, La Biosthétique, Pommery, Shiseido und UND Gretel. Durchden Abend wird der Designer Guido Maria Kretschmer führen.Mehr Informationen zu den Nominierten in der aktuellen GALA(Ausgabe 10/17, ab heute im Handel) und unterhttp://spa-awards.gala.de/.Über die GALA SPA AWARDSDie GALA SPA AWARDS zählen zu den wichtigsten internationalenBeauty- und Spa- Auszeichnungen. Prämiert werden nur erstklassigePflegeprodukte und Hotels bzw. Locations, die dem ganzheitlichenAnspruch der GALA SPA AWARDS gerecht werden. Die Jury setzt sich ausfolgenden Mitgliedern zusammen: Die Ärztinnen für ästhetischeSchönheitsmedizin Dr. med. Barbara Sturm und Dr. med. SusanneSteinkraus, die Trainerin für Stressmanagement und AuszeitcoachSusanne Preiss, Moderatorin Judith Rakers, die Dermatologin undProfessorin für Kosmetikwissenschaften Prof. Dr. med. MartinaKerscher, der geschäftsführende Direktor des Brenners Park-Hotel &Spa Frank Marrenbach, der Stylist und Publisher Armin Morbach, dieGALA-Chefredakteurin Anne Meyer-Minnemann, dieGALA-Beauty-Ressortleiterin Frie Kicherer sowie dieGALA-Beauty-Redakteurin Ariane Häusler.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationTheda HarmsGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: harms.theda@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell