Glamouröse Preisverleihung in Baden-Baden: Gewinner für die besteninternationalen Pflegeprodukte und Spas in Baden-Baden ausgezeichnet/ Franziska van Almsick erhält "Special Prize" für ihr sozialesEngagement für KinderGestern Abend fanden in Baden-Baden die GALA SPA AWARDS 2017statt. Bereits zum 21. Mal verliehen das People- undLifestyle-Magazin GALA und das Brenners Park-Hotel & Spa dierenommierte Auszeichnung, die inzwischen zu den wichtigsten Beauty-und Spa-Preisen weltweit zählt. Bei der glanzvollen Preisverleihungehrte die Jury die innovativsten Beauty-Produkte, die bestenPflegekonzepte und die schönsten Hotels. Keine leichte Aufgabe fürdie Experten, mit über 260 Einreichungen gab es in diesem Jahr soviele Bewerbungen wie nie zuvor. Als Highlights wurden wie auch inden vergangenen Jahren zwei herausragende Persönlichkeiten als"Beauty Idol" und mit dem "Special Prize" ausgezeichnet.Das "Beauty Idol" 2017 ist Ana Ivanovic. Sie verbindet natürlicheSchönheit mit Sportlichkeit und Eleganz. Mit ihrer positivenLebenseinstellung und besonderen Ausstrahlung begeistert sie ihrUmfeld. Sie war die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste, galt alsschönste Tennisspielerin im Profi-Sport und hat schon früh mit einemBusiness-Studium die Weichen für eine Karriere nach der aktivenSportlaufbahn gestellt. Ana Ivanovic engagiert sich auch alsUnicef-Botschafterin ihres Heimatlandes Serbien. Die ehemaligeProfi-Sportlerin ist Vorbild und motiviert viele Menschen: Auf ihrenSocial-Media-Kanälen folgen ihr über vier Millionen Fans. Ivanoviclebt ihr Motto "Healthy Living" - ob beim Sport, beim Frühstückenoder beim Spaziergang über den Markt. Ihr Hashtag "#anahealthyliving"vermittelt ihren Followern einen bewussten Lebensstil, zu dem nebengesunder und genussvoller Ernährung auch Bewegung mit Spaß gehört.Für diese inspirierende Persönlichkeit ehrte sie die Jury in diesemJahr als "Beauty Idol" 2017.Der "Special Prize" geht in diesem Jahr an Franziska van Almsick:Sie gehört noch immer zu den beliebtesten SportlerpersönlichkeitenDeutschlands. Heute möchte sie anderen helfen. Nachdem van Almsickselber Mutter wurde, wollte sie Kinder unterstützen. So gründete sieim Jahr 2010 "Franziska van Almsick Schwimmkids e.V.", einen Verein,der sich für qualifizierten und kostenlosen Schwimmunterricht andeutschen Schulen einsetzt. Ihr Anliegen ist, dass jedes Kindschwimmen kann und sich im Wasser sicher fühlt. Für dieses besondereEngagement bedankte sich die Jury bei Franziska van Almsick mit dem"Special Prize".Zur Verleihung trafen über 200 geladene Gäste aus derKosmetikindustrie, namhafte Vertreter der Luxushotellerie, aus Kulturund Showbusiness im Brenners Park-Hotel & Spa zusammen. ProminenteGäste der Veranstaltung waren unter anderem Maria Höfl-Riesch, VeronaPooth, Eva Padberg, Ursula Karven, Julia Dietze, Wolke Hegenbarth,Thomas Heinze, Jorge Gonzalez, Franziska Knuppe, Lisa Martinek, MichiBeck, Carolina Vera und Birthe Wolter. Der Designer Guido MariaKretschmer führte durch den Abend. Nach der Verleihung begeistertedie britische Sängerin Jasmine Thompson das Publikum mit einemAkustik-Konzert.Einen bedeutenden Beitrag zum diesjährigen Erfolg der GALA SPAAWARDS lieferten neben Co-Initiator Brenners Park-Hotel & Spa auchdie Sponsoren der Veranstaltung Aigner, BMW, Fabletics, LaBiosthétique, Pommery, Shiseido und UND Gretel.Die Preisträger der GALA SPA AWARDS 2017 im Überblick:Kategorie "Beauty Idol":Ana IvanovicKategorie "Special Prize":Franziska van AlmsickKategorie "Luxury Concepts":La Mer - The Serum EssenceKategorie "Innovation Concepts":Sisley - Sisleÿa l'Intégral Anti-ÂgeKategorie "Cult Concepts":Freiöl - PflegeölKategorie "Men Concepts":Pharmos Natur - Pharmos Natur for Men (Body & Power Lotion, Cleansing& Shaving Gel, Effect Serum)Kategorie "Organic Concepts":Santaverde - Age Protect Fluid & SerumKategorie "Treatment Concepts":Dorissima - Siddhartha Hamam Signature TreatmentKategorie "Luxury Hotel City/Resort":Schloss Elmau Luxury Spa Retreat & Cultural Hideaway, DeutschlandKategorie "Innovative Spa Concepts":Six Senses Douro Valley, PortugalMehr Informationen unter http://spa-awards.gala.de/Aktuelles, honorarfreies Bildmaterial steht zum Download zurVerfügung unter: https://we.tl/uCcdUHF91DÜber die GALA SPA AWARDSDie GALA SPA AWARDS zählen zu den wichtigsten internationalenBeauty- und Spa-Auszeichnungen. Prämiert werden nur erstklassigePflegeprodukte und Hotels bzw. Locations, die dem ganzheitlichenAnspruch der GALA SPA AWARDS gerecht werden. Die unabhängige Jurysetzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Die Ärztinnen fürästhetische Schönheitsmedizin Dr. med. Barbara Sturm und Dr. med.Susanne Steinkraus, die Trainerin für Stressmanagement undAuszeitcoach Susanne Preiss, Moderatorin Judith Rakers, dieDermatologin und Professorin für Kosmetikwissenschaften Prof. Dr.med. Martina Kerscher, der geschäftsführende Direktor des BrennersPark-Hotel & Spa Frank Marrenbach, der Stylist und Publisher ArminMorbach, die GALA-Chefredakteurin Anne Meyer-Minnemann, dieGALA-Beauty-Ressortleiterin Frie Kicherer sowie dieGALA-Beauty-Redakteurin Ariane Häusler.