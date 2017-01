GALA FASHION BRUNCH: Bereits zu 15. Mal lud das People- und Lifestyle-Magazin die Fashion-Szene ins Ellington Hotel Berlin

Hamburg (ots) - Viele prominente Gäste waren dabei: BarbaraSchöneberger, Judith Rakers, Minu Barati-Fischer, Cathy Hummels, EvaPadberg und Stephanie StumphIm Rahmen der Berliner Fashion Week fand heute Vormittag der GALAFASHION BRUNCH im Ellington Hotel Berlin statt. In entspannterAtmosphäre und bei exquisitem Essen trafen sich rund 500 geladeneGäste aus der Fashion-, Beauty- und Lifestyle-Branche, um über diebisherigen Highlights der Berliner Modewoche, die neuesten Trends,die aufregenden Shows und die vielen jungen Talente der Mode-Branchezu sprechen.Als prominente Gesichter waren unter anderem dabei: Numan Acar,Lilli Adler-Hollunder, Susann Atwell, Philipp Boy, PatriceBouédibéla, Bettina Cramer, Mirja du Mont, Alice Dwyer und SabinTambrea, Jenny Elvers, Sonja Gerhardt, Maren Gilzer, Jackie Hide, KimHnizdo, Cathy Hummels, Franziska Knuppe, Lisa-Maria Koroll, FlorianLangenscheidt, Viktoria Lauterbach, Eva Lutz, Annabelle Mandeng, SaraNuru, Johanna Klum, Eva Padberg, Minh-Khai Phan-Thi, Judith Rakers,Rabea Schif, Barbara Schöneberger, Jochen Schropp, Stephanie Stumph,Nikeata Thompson, Lea van Acken, Johann von Bülow, Tamara vonNayhauß, Nadine Warmuth, Birthe Wolter, Laura Wontorra, AnastasiaZampounidis und Dennenesch Zoudé.Anne Meyer-Minnemann, GALA-Chefredakteurin: "Der GALA FASHIONBRUNCH wird von Jahr zu Jahr beliebter und ist für viele Besuchereines der Highlights der Berliner Fashion Week. Wir freuen uns sehr,dass so viele Freunde und bekannte Persönlichkeiten der Szene bei unszusammentreffen. Es ist jedes Mal wieder eine ganz besondereStimmung."Auch in diesem Jahr präsentierte der GALA FASHION BRUNCH einespannende Mischung aus Fashion, Beauty und Entertainment. DJ OliverTabillion sorgte für musikalische Untermalung des Events. DasEllington Hotel Berlin überraschte die Gäste kulinarisch mit einemtrendigen Buffet.Als weitere Partner unterstützten die Veranstaltung außerdemAntonelli, Aigner, Amorelie, Evian & Badoit, Lillet, Pommery undRauch - sowie unsere Freunde BARBARA und BRIGITTE.Honorarfreies Bildmaterial gibt es zum Download hier:https://we.tl/2KhRzcwUgm.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationTheda HarmsGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: harms.theda@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell