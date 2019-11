GALA Christmas Shopping Night 2019 im Alsterhaus: Exklusives Event jährt sich zum zehnten Mal

Hamburg (ots) - Am Donnerstagabend fand bereits zum zehnten Mal die beliebteGALA Christmas Shopping Night statt. Unter dem Motto "Weihnachten beginnt mitGALA im Alsterhaus" empfingen das Premium People- und Lifestyle-Magazin und dasAlsterhaus rund 1.500 Gäste.Teilnehmer*innen der GALA Christmas Shopping Night erhielten mit dem Ticketkauf20 Prozent Rabatt auf viele Marken des Alsterhauses. In stimmungsvollem Ambienteund Seite an Seite mit prominenten Gästen wurden bis MitternachtWeihnachtsgeschenke und neue Lieblingsstücke geshoppt. Durch den Abend mitseinem abwechslungsreichen Programm führten GALA-Modechef Marcus Luft undAlsterhaus Store Managerin Alexandra Bagehorn. Für die perfekte Stimmung beidiesem Shopping-Erlebnis der Extraklasse sorgte DJ Noah Becker.Eine Nailbar und zahlreiche Beautystationen boten neben Make-up auch HairFresh-ups an und luden zum Ausprobieren neuer Produkte ein. Dazu wurde denGästen kulinarisch einiges geboten - neben Flying Fingerfood und dem Ausschankdes neuen GALA Moments Cuvée Royal fanden exklusive Verköstigungen statt. BeimGALA-Cover-Shooting konnten Erinnerungsfotos der diesjährigen GALA ChristmasShopping Night im Alsterhaus gemacht werden.Zahlreiche prominente Gäste waren bei dem exklusiven Shopping-Event mit dabei,darunter Barbara Becker, Nina Bott, Birthe Wolther, Fernanda Brandao, NovaMeierhenrich, Julian Daynov, Steffen Schraut, Susanne Böhm und Katrin Wrobel.Als Premium-Partner unterstützten Raffaello Rossi und WallDecaux dieVeranstaltung. Weitere Partner vor Ort waren Sloggi, Babor, Rauch, Vösslauer undReber.Honorarfreies Bildmaterial steht zum Download zur Verfügung unter:https://cloud.guj.de/index.php/s/coirkzjJiRz9UqJ mit dem Passwort: GALA2019.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell