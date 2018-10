GAC Motor übertrumpft alle chinesischen Marken in der China IQS von J.D. Power Asia Pacific

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - GAC Motor, Chinas führenderAutomobilhersteller, erhielt in der letzten Qualitätsstudie China IQS(Initial Quality Study) von J.D. Power Asia Pacific zum sechsten Malin Folge den Titel als ranghöchste chinesische Marke. Der GS8 von GACMotor wurde im Ranking berücksichtigt und erreichte im BereichQualität den ersten Platz im großen SUV-Marktsegment.Der von J.D. Power jährlich herausgegebene IQS-Bericht ist einMarktindikator für herausragende Automobilmarken und -produkte unterBerücksichtigung der Meinungen und Wahrnehmungen von Millionen vonVerbrauchern.GAC Motor hat seinen Titel als beste chinesische Automarke dassechste Jahr in Folge verteidigt. Diese Anerkennung von J.D. PowerAsia Pacific zeigt die konsistente Produkt- und Servicequalität vonGAC Motor und untermauert seinen Status als ein führendes Unternehmenin der chinesischen Automobilbranche.Neben der höchsten Auszeichnung im Rahmen der neusten IQS erhieltGAC Motor im Juli im veröffentlichten Sales Satisfaction Index (SSI)2018 von J.D. Power China das zweite Jahr in Folge auch die höchstePunktzahl (653). Dies bestätigt die führende Produktqualität sowiehohe Vertriebs- und Servicestandards der Marke.Seit der Gründung vor 10 Jahren legt GAC Motor sehr viel Wert aufdie vier Qualitätsmerkmale, die es dem Unternehmen ermöglichen,hochwertige Produkte herzustellen und Kundenerwartungen zuübertreffen: attraktive Designqualität, erprobte Autoteilequalität,zuverlässige Herstellerqualität und persönliche Servicequalität. GACMotor arbeitet weltweit eng mit 18 strategischen Zulieferpartnern inBereichen wie Autoteile, Produktentwicklung, Technologietransfer,Kostenkontrolle und Marktexpansion zusammen, um diese Qualität zuerreichen.Die Marke wird von den weltweit angesehensten Anbietern wie Bosch,Denso, Continental, Aisin und Magna beliefert, was die Qualität derglobalen Autoteilelieferungen, modernste Technik und dasQualitätsmanagement von GAC Motor garantiert.GAC Motor nutzt ein strenges Qualitätskontrollsystem, um eine"Null-Fehler-Strategie" zu erreichen, die alle Teilabschnitte bei derFahrzeugherstellung angefangen vom Design über Herstellung, Logistikund Vertrieb bis hin zum Kundendienst abdeckt.Durch die Verbesserung des Unternehmens in allen Bereichen vonProdukten bis hin zu Branding und Services konzentriert sich GACMotor weiterhin auf die Strategie, den Betrieb und das Managementständig zu verbessern, und ist somit auf dem besten Weg, eine Markevon Weltklasse und ein globales Unternehmen zu werden.Informationen zu GAC MotorDie 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO. LTD (GACMotor) ist ein Tochterunternehmen der GAC Group, die in derUnternehmensliste der Fortune Global 500 Platz 202 belegt. DasUnternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Motoren, Komponentenund Autozubehör erstklassiger Qualität. GAC Motor ist seit sechsaufeinanderfolgenden Jahren die Nr. 1 der chinesischen Marken derChina Initial Quality StudySM (IQS) für den Raum Asien-Pazifik vonJ.D. Power. Dies beweist die rundum qualitätsorientierte Strategiedes Unternehmens: von innovativer Forschung und Entwicklung (F&E)über Fertigung und Lieferkette bis hin zu Vertrieb und Kundendienst.Pressekontakt:Sukie Wong+86 186 8058 2829GACMotor@126.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/766789/GAC_JDPower_IQS.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/766795/GAC_Motor_JDPower.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/766797/GAC_GS8_SUV.jpgOriginal-Content von: GAC MOTOR, übermittelt durch news aktuell