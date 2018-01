GAC Motor stellt auf der NAIAS 2018 Flottenlimousine und Konzept-Elektroauto vor

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - GAC Motor, Chinas amschnellsten wachsender Fahrzeughersteller, präsentiert auf der NorthAmerican International Auto Show (NAIAS) 2018 seineElite-Fahrzeugpalette mit Limousine, SUV, Minivan und NEV, welcheBeleg der Entschlossenheit der Marke sind, den nordamerikanischenMarkt zu erobern. Zudem haben auf der Pressekonferenz von GAC Motoram 15. Januar eine brandneue Limousine und ein Konzeptfahrzeug ihrweltweites Debüt. Die NAIAS findet vom 13. bis zum 18. Januar 2018 imCobo Center in Detroit statt.GAC Motor hat als einziger chinesischer Autohersteller dreimal ander NAIAS teilgenommen und damit breites Interesse erzielt. Zudemkonnte man sich so besser mit den örtlichen Verbrauchern und ihremBedarf vertraut machen. Auf dem Stand von GAC Motor auf der NAIAS desJahres 2018 finden sich Modelle der Oberklasse, darunter GA8, GS8 undGM8, welche die Teilnehmer des Fortune Global Forum 2017 alsoffizielle Fahrzeuge der Veranstaltung sicher und zuverlässigtransportiert haben. Vor allem wird GAC Motor auf der NAIAS 2018 denGA4 vorstellen, eine vollständig neue Flottenlimousine. Beim GA4handelt es sich um eine Limousine für den Massenmarkt auf Grundlageder der A-Class-Limousinenplattform von GAC Motor. Die Gestaltung undPositionierung ist die einer Familienlimousine von Qualität undCharme. Zudem stellt GAC unter dem Namen Enverge sein erstes,kompaktes Konzept-SUV mit Elektroantrieb für den nordamerikanischenMarkt vor. Es zeigt die hochmoderne Technik des Unternehmens und dasenorme Potenzial im Bereich der Elektrofahrzeuge, Netzwerke undintelligenten Systeme. Fachleute der Branche, Fachmedien undVerbraucher setzen in diese neuen Fahrzeuge hohe Erwartungen.Mit der Vorstellung der neuen Fahrzeuge ist die Produktpalette vonGAC Motor so umfassend wie noch nie. GAC Motor eröffnet sich damitdie weitere Expansion in globale Märkte und belegt den Fortschrittund Ausbau des Unternehmens in den Bereichen Forschung undEntwicklung, Produktion und Qualität. GAC Motor legt den Schwerpunktauf Modelle der Oberklasse und ein besseres Fahrerlebnis. Das Zielist eine Mobilität der Zukunft mit Produkten überlegener Qualität undindividueller Gestaltung."GAC Motor ist stolz darauf, diese zukunftsweisenden Modelle inden Bereichen SUV, Limousine und Minivan auf der NAIAS zupräsentieren", sagte Yu Jun, Präsident von GAC Motor. "In derUmsetzung unserer Strategie, ein Autohersteller mit weltweiterPräsenz zu werden, gestalten wir weiterhin Produkte, welche demunterschiedlichen Bedarf der Kunden auf der ganzen Welt gerechtwerden."Im Jahr 2017 hat GAC Motor seine Zielsetzung eines jährlichenVerkaufsvolumens von 500.000 Einheiten in China erreicht. Diesbedeutet im Jahresvergleich eine Steigerung von 37,2 %. Hohe Qualitätund nachhaltige Entwicklung sind dabei ein Schwerpunkt. Die Marke GACMotor genießt großes Vertrauen und hat von JD Power in fünfaufeinanderfolgenden Jahren höchste Einstufungen für die Qualitäterhalten. Dies ist eine Würdigung der Bemühungen, "Made in China" neuzu denken und zu definieren. Die Vorstellung der gesamtenProduktreihe des Unternehmens auf der NAIAIS 2018 wird Beleg derStärke des Unternehmens als internationaler Autohersteller sein."GAC Motor wird auf der NAIAS eine Aktualisierung seiner Strategiefür den US-Markt in den Bereichen Marke, Marketing und Produktepräsentieren. Dies ist ein neuer Plan für den offiziellen Eintritt indiesen Markt im Jahr 2019", sagte Yu Jun. "Der amerikanische Markthat die striktesten Normen, Gesetze und Bestimmungen. Damit ist dieExpansion auf diesen Markt eine Herausforderung und ein Test für dieKapazitäten von GAC Motor bei Qualität und Technik sowie Forschungund Entwicklung. Wir sind der Überzeugung, dass die Expansion in dennordamerikanischen Markt GAC Motor veranlassen wird, seine Forschungund Entwicklung, Produktqualität, Markenbekanntheit und dasgeschäftliche Management zu verbessern. Zudem können wir weltweiteRessourcen in entwickelten Märkten integrieren und dieInternationalisierung weiter vorantreiben."Zudem hält GAC Motor eine Veranstaltung für Stellenbewerber aufdem Campus und eine allgemeine Bewerberveranstaltung ab.Informationen darüber:Campus Recruitment12. Januar 2018 (Freitag), 13:30 Uhr,Conference & Event Services-Pendleton, University of Michigan, AnnArborAdresse: Michigan Union, 530 S State St, Ann Arbor, MI 48109Anmeldung: Campus@gacmotor.comSocial Recruitment13. Januar 2018 (Samstag), 13:30 Uhr,Detroit Marriott at the Renaissance CenterAdresse: 400 Renaissance Dr, Renaissance Center, Detroit, MI 48243Anmeldung: zhaopin@gacmotor.comVollständige Angaben: https://event.liepin.com/t/1514435513775/Über GAC MotorDie Guangzhou Automobile Group Motor CO. LTD (GAC Motor),gegründet 2008, ist ein Tochterunternehmen der GAC Group, die in derUnternehmensliste der Fortune Global 500 Platz 238 belegt. DasUnternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Motoren, Komponentenund Autozubehör von Premium-Qualität. GAC Motor erreichte im Jahr2017 eine Steigerung von 37,2 % im Vergleich zum Vorjahr und ist 2017seit fünf aufeinanderfolgenden Jahren die Nummer eins derchinesischen Marken der China Initial Quality Study SM (IQS) für denRaum Asien-Pazifik von J.D. Power. Im Jahr 2017 hat das Unternehmenbei Bau und Absatz von Fahrzeugen ein Volumen von 500.000 Fahrzeugenerreicht. Das Ziel sind eine Million Fahrzeuge im Jahr 2020.Weitere Informationen erhalten Sie unter:Facebook:https://www.facebook.com/GACMotorInstagram:https://www.instagram.com/gac_motorTwitter:https://www.twitter.com/gac_motorPressekontakt:Sukie Wong+86-186-8058-2829GACMotor@126.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/625357/GAC_Motor_The_GA4.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/625358/GAC_Motor_first_compact_new_energy_concept_SUV.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/625356/GAC_Motor___Yu_Jun.jpgOriginal-Content von: GAC MOTOR, übermittelt durch news aktuell