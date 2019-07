GAC Motor macht sich Seite an Seite mit WWF für den Erfolg von Chinas Three-River-Source Nationalpark stark

- GAC Motor setzt sich gemeinsam mit Parkverwaltung und WorldWildlife Fund (WWF) im Vorfeld der für 2020 geplanten allgemeinenÖffnung des Nationalparks "Quellgebiet der drei Flüsse" für diekontinuierliche Bewahrung eines der wichtigstenFrischwasserquellbiete Asiens ein.Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - GAC Motor, die SanjiangyuanNational Park Administration für das Quellgebiet der drei Flüsse("die Parkadministration") und der World Wildlife Fund ("WWF") haben2016 Chinas ersten Schutzplan für einen nationalen Naturschutzpark (https://en.prnasia.com/releases/apac/GAC_Motor_Joins_Hands_with_Sanjiangyuan_National_Nature_Reserve_and_World_Wildlife_Fund_Protecting_China_s_Most_Important_Freshwater_Source-162867.shtml) ins Lebengerufen. Ein kürzlich von den drei Parteien veröffentlichter Berichtüber die Ergebnisse legt dar, welche Erfolge in den letzten dreiJahre erzielt werden konnten, darunter auch die erstmalige Sichtungeines seltenen schwarzen Wolfs in China. Der Bericht zeigt auf, dassGAC Motors Beteiligung an der Einrichtung von Chinas erstemnationalem Naturschutzpark eine Vorlage für Unternehmen geschaffenhat, sich der Entwicklung von Nationalparks als gesellschaftlicheKraft anzuschließen.Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung können Sie hierabrufen: https://www.multivu.com/players/English/8579351-gac-motor-wwf-sanjiangyuan-national-park/GAC Motor hat gemeinsam mit der Parkadministration und dem WWF inden letzten drei Jahren daran gearbeitet, Mechanismen für dieBeteiligung der Öffentlichkeit bei der Einrichtung und Verwaltung vonNationalparks zu etablieren und zu verbessern.Im Quellgebiet des Gelben Flusses konnten rund 15.000 Vögel, dieVertreter von 26 Sumpfvogelarten, darunter mehrere gefährdete Arten,registriert werden, und eine Infrarotkamera hat rare Bilder vonSchneeleoparden und schwarzen Wölfen aufgezeichnet, was beweist, dassdie natürlichen Ressourcen und das Ökosystem seit Einrichtung desNationalparks effektiv wiederhergestellt wurden.Die drei beteiligten Parteien hatten, um das Leben der örtlichenHirten zu verbessern, Projekte für einen "alternativenLebensunterhalt" initiiert, die Hirten dabei unterstützen, als Hüterder Umwelt im Nationalpark zu agieren, was die nachhaltigeEntwicklung der lokalen Gemeinschaften gewährleistet und gleichzeitigder Bewahrung der Umwelt dient. Sie haben damit nur einen Weg für dasManagement eines Nationalparks geebnet, sondern auch Durchbrüche zurÜberwachung der Biodiversität und der Umgebung insgesamt erzielt."Die Eröffnung des Three-River-Source Naturschutzparks im Jahr2020 wird das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung desUmweltschutzes stärken. Wir hoffen, dass sich weitere Unternehmen undgesellschaftliche Kräfte anschließen werden, um den Schutz desNationalparks zu unterstützen und sich einzubringen", erklärt Yu Jun,President von GAC Motor.Als erstes aktiv an der Einrichtung des Parks beteiligtesUnternehmen hat GAC Motor 25 SUVs und mehrere Ladungen mit Zubehörfür den täglichen Betrieb und die Routinepatrouillen im Parkgeliefert. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren außerdemFreiwillige aus seinem Wetland Ambassadors-Programm zum Schutz derFeuchtgebiete organisiert, um Biodiversitätsstudien mit Ökologendurchzuführen und eines der wichtigsten FrischwasserquellgebieteAsiens zu schützen.GAC Motor hat den Nationalpark bei der umfassenden Bewahrung desnatürlichen Ökosystems unterstützt und wird auch dessen Öffnung fürdie Öffentlichkeit vorbereitend mitunterstützen. Das Unternehmen wirdkontinuierlich weiter mit der Parkadministration und dem WWFzusammenarbeiten, um einen Nationalpark zu etablieren, der für denUmweltschutz und die Wiederherstellung des ökologischenGleichgewichts in China steht.Weitere Informationen zu GAC Motor finden Sie auf:http://www.gac-motor.com/Facebook: https://www.facebook.com/GACMotorInstagram: https://www.instagram.com/gac_motorTwitter: https://www.twitter.com/gac_motorYouTube: http://www.youtube.com/c/GACMotorOfficialAnsprechpartner für Pressenanfragen:Sukie WongTel.: +86-186-8058-2829E-Mail: GACMotor@126.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/952466/GAC_Motor_Participates_in_the_Construction_of_China_s_First.jpgOriginal-Content von: GAC MOTOR, übermittelt durch news aktuell