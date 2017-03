GAC Motor kooperiert mit World Wildlife Fund für Schutzprojekt im Sanjiangyuan Nationalpark

Xining, China (ots/PRNewswire) - Chinas am schnellsten wachsendeAutomarke GAC Motor lieferte seine Fahrzeuge am 2. März im Rahmen derstrategischen Partnerschaft des Unternehmens mit Chinas erstemNationalpark-Schutzplan "Born in Sanjiangyuan" gemeinsam mit demWorld Wildlife Fund (WWF) offiziell an die Verwaltung desSanjiangyuan National Nature Reserve (SNNR) in der Provinz Qinghai,China, um das Wachpersonal dabei zu unterstützen, das Wasser, dieErde sowie die Lebensformen in dem Gebiet zu schützen.Erleben Sie hier die interaktive Multimedia-Pressemitteilung: https://www.multivu.com/players/English/8062251-gac-motor-sanjiangyuan-reserve/Das SNNR ist das Quellgebiet des Gelben Flusses sowie vom Jangtse-und Lancang-Fluss und ist somit Chinas wichtigste Frischwasserquelle,die seit langem als "eine Genbank für seltene Plateau-Spezies"Anerkennung genießt. Die Hochplateau-Täler und die großartigeNaturlandschaft im Gebiet Sanjiangyuan haben sich als idealeLebensräume für seltene Wildtierarten, wie Leoparden, erwiesen.Zu den Fahrzeugen von GAC Motor, die im SNNR eingesetzt werden,zählen die GS8 und GS5 Super SUVs, die ihrer Aufgabe erstmals imQinghai-Tibet-Plateau unter den schwierigsten geographischen sowieklimatischen Bedingungen in der Welt nachgekommen sind. Mit einerdurchschnittlichen Höhenlage von 4.000 Meter erfordern dieweitläufigen Eisfelder-Abschnitte und das raue Terrain starkanpassungsfähige, widerstandsfähige Allzweckautos, die das ganze Jahrüber die gleiche Leistung erbringen können.Der siebensitzige SUV GS8 ist ein dynamisches und robustes Modell,das aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit und erstklassigen Leistungbeliebt ist. GAC Motor verkaufte insgesamt 16.423 GS8 SUVs in denersten zwei Monaten von 2017. In diesem Zeitraum belief sich dieGesamtzahl von verkauften Fahrzeugen auf 79.075, was zum sechstenJahr in Folge gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg von 85 Prozententspricht.Wang Xiangguo, stellvertretender Direktor vom SanjiangyuanNationalpark, lobte GAC Motors Beteiligung am Naturschutz."GAC Motor zeigte große soziale Verantwortung und ein starkesSendungsbewusstsein. Wir sind dem Unternehmen für seinedetailorientierte Arbeit für den Schutz der ökologischen Umwelt imSNNR sehr dankbar und glauben, dass die Projekte durch unseregemeinsamen Bemühungen reibungslos und ordnungsgemäß durchgeführtwerden", kommentierte Wang.Yu Jun, General Manager von GAC Motor, bemerkte, dass es beimSchutz vom SNNR letztlich um den Schutz des Ursprungs vom Leben sowieder Zukunft ginge. Als umweltbewusstes Unternehmen, das grüneTechnologien übernimmt und kontinuierlich den Treibstoffverbrauchsowie die Emissionswerte verringert, fühle sich GAC Motor geehrt,Teil des ersten Nationalpark-Schutzprojektes in China sein zu dürfen."Wir würden gerne das öffentliche Bewusstsein für die ökologischeBedeutung sowie für den Schutz von Frischwasserquellen stärken",sagte Yu. "Indem wir unser Versprechen erfüllen, zum sozialenFortschritt beizutragen, bewahrt GAC Motor ein aktives Interesse ander Pflege der Natur. Außerdem würden wir gerne für ein besseresLeben in der Zukunft sorgen."GAC Motor erachtet die Rückzahlung an die Natur und dieGesellschaft als eine seiner Hauptpflichten, der durch Durchführungvon Umweltschutz- und Gemeinwohlprojekten nachgekommen wird, wie z.B. die Förderung und Anpflanzung eines großen Wasserschutzwaldes, dersich über eine Fläche von 0,67 Quadratkilometer in der DongRiver-Region in der Provinz Guangdong erstreckt, sowie das Erstellenvom mobilen Unterrichtsprojekt "Antelope Car" in Qinghai, von demseit Oktober 2016 50.000 Lehrer und Schüler in 570 Schulen profitierthaben.Als nächstes wird GAC Motor eine Reihe von Projekten im SNNRdurchführen, einschließlich des Schutzes und der Demonstration vonFrischwasserseen, institutionellen Verbesserungen, Innovationen imBereich soziale Beteiligung sowie öffentliches Bewusstsein undBildung, um den Schutzplan für das Feuchtgebiet ohne Vorbehalte zuunterstützen.Informationen zu GAC MotorGAC Motor, eine Tochtergesellschaft der GAC Group, entwickelt undproduziert erstklassige Qualitätsfahrzeuge, Motoren, Komponenten undAutozubehör und erzielte 2016 gegenüber dem Vorjahr eineWachstumsrate von 96 % - die höchste aller chinesischer Marken imentsprechenden Zeitraum. GAC Motor rangierte auf Platz 5 aller Markenin J.D. Power Asia Pacific's 2016 China Initial Quality Study - diebestbewerteste aller chinesischer Marken für vier Jahre in Folge.Suki Wong+86-186-8058-2829sukie_gacmotor@126.comTaki Jiang+86-134-5028-4242takijiang@126.comOriginal-Content von: GAC MOTOR, übermittelt durch news aktuell