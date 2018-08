GAC Motor hat ersten Auftritt beim Moscow International Automobile Salon

Moskau (ots/PRNewswire) - GAC Motor, Chinas führenderAutomobilhersteller, macht beim Moscow International Automobile Salon(MIAS), der vom 29. August bis zum 9. September stattfindet, seinDebut mit einer Allstar-Modellpalette. Die Pressekonferenz ist fürden 29. August um 13.55 Uhr (Stand C203, Halle 14, Pavilion 3, CrocusExpo International Exhibition Center) angesetzt. Die Marke wirdaußerdem am 30. August zwischen 10 und 11 Uhr eine Werbeveranstaltungausrichten, zu der russische Händler und Medienvertreter eingeladensind, um den offiziellen Markteintritt von GAC Motor in Russlandmitzuerleben.Yu Jun, President von GAC Motor, erklärte im Rahmen derinternationalen Vertriebspartnertagung 2018, dass Russland für dieBeteiligung des Unternehmens an Chinas Seidenstraßeninitiative einenSchlüsselmarkt darstellt. Es sind weitere Initiativen geplant, um diereiferen europäischen Märkte zu erschließen. Einige derFahrzeugmodelle von GAC Motor haben bereits die russischeMarktzulassung erhalten. Das Unternehmen will die russischen Kundenvon der Dynamik, Langlebigkeit und Sicherheit seiner Automobileüberzeugen.GAC Motor kann als unabhängige chinesische Marke auf umfassendeKompetenzen bei Produktentwicklung, Fertigungstechnik undinternationalem operativem Geschäft verweisen. Mit preisgekrönten undstark nachgefragten Modellen und erstklassigem Service etabliert sichdas Unternehmen auf den Weltmärkten.Auf dem MIAS geht GAC Motor mit seiner Premium-Modellpalette anden Start, darunter der bestverkaufte SUV GS4, der Premium-SUV GS8,der erste Minivan GM8, die Oberklasselimousine GA8 sowie derelektrische SUV GE3. Der SUV GS8 ist GAC Motors Star auf seinerersten Ausstellung in Moskau. Als erster 7-Sitzer einer chinesischenMarke hat das zwischen Mid- und Fullsize angesiedelte Modell in einemMonat auf dem Inlandsmarkt mehr als 10.000 Stück verkauft.GAC Motor verfolgt seit der Markengründung vor 10 Jahren eineprogressive, innovations- und qualitätsorientierte Strategie.Gestützt auf einen weltumspannenden Forschungs- undEntwicklungsverbund, Produktionsanlagen auf Weltniveau, eineinternationale Lieferkette und weltweite Marketingaktivitäten hat dieMarke eine Modellpalette entwickelt, die sowohl in Inland als auchauf ausländischen Märkten sehr erfolgreich ist.Darüber hinaus hat GAC Motor in 15 Ländern und Regionen einglobales Vertriebs- und Servicenetz errichtet und gilt in mehrerenausländischen Märkten als "beste chinesische Automarke". DerAutobauer hat weltweit auf Top-Automessen wie der North AmericanInternational Auto Show (NAIAS) und der Dubai Motor Show vielAufmerksamkeit auf sich gezogen, und MIAS ist ein weitererMeilenstein in der Entwicklung der Marke."Mit strenger Qualitätskontrolle und führenden inländischenLiefersystemen hat sich GAC Motor extrem solide positioniert undbietet eine umfassende Qualitätsgarantie. Durch unsere Premiere aufdem MIAS wollen wir dem russischen Markt das Beste zeigen, was diechinesische Automobilbranche zu bieten hat", so Yu.Informationen zu GAC MotorDie 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GACMotor) ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die Nummer 202unter den Fortune Global 500-Unternehmen. Das Unternehmen entwickeltund produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten undAutozubehör. In der China Initial Quality Study SM (IQS) von J.D.Power Asia Pacific belegt GAC Motor seit nunmehr fünf Jahren in Folgeden Spitzenplatz unter allen chinesischen Marken, ein Beweis für diequalitätszentrische Strategie des Unternehmens - von innovativer F&Eüber Fertigung bis hin zu Lieferkette und Vertrieb & Service.Pressekontakt:für Medien:Sukie Wong+86-186-8058-2829GACMotor@126.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/734829/GAC_Motor_GS8.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/734827/GAC_Motor_manufacturing_factory.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/734830/GAC_Motor_global_networks.jpgOriginal-Content von: GAC MOTOR, übermittelt durch news aktuell