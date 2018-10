GAC Motor debütiert auf der Paris Motor Show mit Weltpremiere des brandneuen GS5 SUV

Paris (ots/PRNewswire) - GAC Motor, Chinas führenderAutomobilhersteller, hat den komplett neuen GS5 SUV auf der ParisMotor Show präsentiert. Das Unternehmen machte so seinen erstenVorstoß in den europäischen Markt und stellte sein jüngstesPremium-Fahrzeug vor, das sich durch exquisites Design auszeichnetund eine Kombination aus robuster Leistung, futuristischer Gestaltungund zuverlässigen Sicherheitsmerkmalen bietet. Das eindrucksvolleDebüt in Europa beinhaltete auch die Premiere des KonzeptautosEnverge vor Ort.GAC Motor ist eine junge chinesische Marke und wurde von der GACGroup entwickelt, die Platz 202 der Fortune-500-Unternehmen einnimmt.Das vor zehn Jahren gegründete Unternehmen GAC Motor hat seitdem einWeltklasse-System zur Automobilproduktion aufgebaut, das sich ausihrem globalen F&E-Netzwerk, herausragenden Fertigungskapazitäten,einer weltweiten Lieferkette und der Marketingstrategie von GAC Motorzusammensetzt. Das System entspricht den internationalen Standardsund ist fest verwurzelt in der Vision des Unternehmens zum Aufbaueiner globalen hochwertigen Qualitätsmarke.GAC Motor verfolgt einen nachhaltigen Entwicklungsweg, bei demQualität und Innovation für das obere Segment im Automobilmarkt imFokus stehen. So wird man den Wandel von "Made in China" zu "QualityMade in China" bis hin zu "Created in China" erreichen.GAC Motor ist auf dem heimischen Markt mit einerdurchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 75 Prozent zu einemführenden Unternehmen geworden und hat sich zum Ziel gesetzt, eineerstklassige Marke und ein globales Unternehmen aufzubauen. Dank desstrengen Systems zur Qualitätssicherung im Unternehmen genießen dieFahrzeuge von GAC Motor unter den weltweit führenden maßgeblichenOrganisationen weithin einen guten Ruf.Nach zehn Jahren der Entwicklung hat GAC eine neue Form derglobalen F&E-Zentren, globale Outsourcing-Partnerschaften und einglobales Vertriebsnetz etabliert. In der aktuellsten China InitialQuality Study (IQS) von J.D. Power Asia Pacific konnte GAC Motorseinen Titel als höchstbewertete chinesische Marke im sechsten Jahrin Folge behaupten. Das Modell GS8 von GAC Motor hat im Marktsegmentfür große SUV Spitzenpositionen im Qualitätsranking erreich und istein überzeugendes Beispiel für die hochwertige Fertigung derchinesischen Automobilmarke.Gegenwärtig hat GAC Motor ein weltweites Vertriebs- undKundendienstnetz in 15 Ländern etabliert, darunter der Nahe Osten,Südostasien, Osteuropa, Afrika und Amerika, und das Unternehmen wurdein mehreren ausländischen Märkten als "Beste chinesische Automarke"ausgezeichnet."Dies ist GAC Motors erster Auftritt bei der Paris Motor Show. Wirhoffen, bei dieser fantastischen Gelegenheit mit unseren Kollegen vonweltweit führenden Automobilmarken ins Gespräch zu kommen und vonihnen zu lernen, und wir wollen die Marke GAC Motor noch mehrMenschen näherbringen", sagte Yu Jun, Präsident von GAC Motor."Europa ist ein ganz besonderer Ort in der Entwicklung von GACMotor. Heute sind wir gespannt auf unsere Rückkehr nach Paris mit demThema "new perspectives, new perceptions" (neue Perspektiven, neueWahrnehmungen), um offiziell eine ganz neue Reise in Europa zubeginnen."Der GS5 SUV, der in den F&E-Zentren von GAC Motor in Guangzhou,Shanghai und den USA entwickelt wurde, ist für junge Berufstätige undFamilien konzipiert worden. Das Modell ist mit seiner stabilenAusführung bereit, die zukünftigen Anforderungen zu erfüllen. BeimLichtdesign ist das Modell mit linsenförmigen Voll-LED-Scheinwerfernmit drei Diamantschliffen auf der einen Seite sowie großenintegrierten Rückleuchten ausgestattet, zusammengesetzt aus 190LED-Partikeln, die eine helle, dreidimensionale Beleuchtungserfahrungerzeugen. Die Fahrzeugseiten sind mit einer dynamischen Liniegeschmückt, die sich über die gesamte Fahrzeuglänge erstreckt und dieFahrzeugkarosserie verlängert, indem die Veränderungen von Licht undSchatten auf der geschwungenen Oberfläche eingebunden werden.Zusätzlich zum stylishen Aussehen ist der Antriebsstrang des neuenGS5 mit dem 1.5T GDI-Motor der dritten Generation von GAC Motor unddem neuesten sechsstufigen hydraulischen Automatikgetriebe von Aisinausgerüstet. Das Modell zeichnet sich außerdem durch das modernsteund verbesserte A+-Chassis aus, was schnelle Lenkreaktion und dieBremskraft eines Sportwagens möglich macht.Der bestverkaufte SUV GS4, der hochklassige SUV GS8, der ersteMinivan GM8 und die Limousine GA4 hatten ebenfalls auf der ParisMotor Show ihren Auftritt und fanden großen Anklang beim Publikum fürihre exzellente Qualität und die "smarte" Anschlusstechnologie. DieseMerkmale unterstreichen weiterhin die Stärke derFertigungskapazitäten Chinas im oberen Marktsegment und dieEntschlossenheit von GAC Motor, zu einem Spitzenreiter in derAutomobilbranche zu werden."GAC hat sorgfältig durchdachte Konzepte und setzt sich mitEngagement für sie ein. Wir sind sehr gespannt darauf, die Fahrzeugevon GAC Motor auf den Straßen in Europa zu sehen. Wir stellen uns dengrößeren Herausforderungen und Tests in einem reifen Marktumfeld,denn wir bei GAC Motor sind davon überzeugt, dass unsere führendenQualitäten, Technologie und F&E-Fähigkeiten weitere Durchbrücheermöglichen, mit denen globale Konsumenten ihr Leben und ihreMobilität genießen können", sagte Yu.Informationen zu GAC MotorDie 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GACMotor) ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die Nummer 202unter den Fortune Global 500-Unternehmen. Das Unternehmen entwickeltund produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten undAutozubehör. In der China Initial Quality StudySM (IQS) von J.D.Power Asia Pacific belegt GAC Motor seit nunmehr sechs Jahren inFolge den Spitzenplatz unter allen chinesischen Marken. Dies beweistdie rundum qualitätsorientierte Strategie des Unternehmens - voninnovativer Forschung und Entwicklung (F&E) über Fertigung bis hin zuLieferkette und Vertrieb und Kundendienst.