GAC MOTOR führt brandneues Luxus-Flaggschiff GA8 im Königreich Saudi-Arabien ein

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - GAC MOTOR hat zusammen mit seinem Partner Aljomaih Automotive Company am 15. Oktober ein spezielles globales Online-Event zur Einführung der brandneuen Luxuslimousine GA8 auf dem saudischen Markt abgehalten. Dank des guten Rufs von GAC MOTOR zog das luxuriöse GA8 Flaggschiffmodell bei seiner Markteinführung viel Aufmerksamkeit auf sich. Es wird erwartet, dass es zum ersten Luxusfahrzeug der neuen saudischen Elite aufsteigen wird.Die globale Pressekonferenz auf YouTube wurde live von Ahmad Albader, einem bekannten saudischen Moderator, und Rana Jobran, einer TV- und Radiomoderatorin, geleitet. Das Event umfasste Produktvideos, Echtzeit-Interaktionen mit dem Publikum und andere Aktivitäten.Die brandneue GA8 Premium-Limousine von GAC MOTOR ist das Ergebnis von 12 Jahren kreativer und intelligenter Konzeption bei GAC MOTOR und wird der lokalen Elite Saudi-Arabiens ein erstklassiges Fahrerlebnis und Leistungspaket bieten. Mit einer Länge von über 5 Metern und einem Radstand von 2,9 Metern trumpft dieses neue, mit einem 390T-Motor der dritten Generation ausgestattete Flaggschiff-Modell, mit starker Leistung und einer Beschleunigungszeit von 0 auf 100 km/h in nur 7,8 Sekunden auf.Unter Beibehaltung der ursprünglichen Vorteile sorgen die GA8 Neuerungen bei der Karosseriesicherheit und Innenausstattung für umfassende Sicherheit und gleichzeitig hohen Komfort für die Passagiere. Die besondere Ausstattung des GA8 umfasst unter anderem G-Health-Sitze, die sowohl aus hochwertigem Ultrasuede® als auch erstklassigem Leder verarbeitet sind, sowie eine belüftete vordere Sitzreihe, CN95-Klimaanlagenfilter und ein Plasma-Luftreinigungssystem, das Wärme und schädliche Substanzen effektiv abschirmt und die Luft im Fahrzeugraum frisch hält.Stetiges Wachstum und Perfektionierung der Produktlinien seit Einführung auf dem saudischen MarktDank 5 Autohäusern in 4 großen saudischen Städten kann GAC MOTOR seit seinem Eintritt in den saudischen Markt im Jahr 2018 gemeinsam mit der Aljomaih Automotive Company eine rasche Expansion verzeichnen.GAC MOTOR hat bisher acht Modelle in Saudi-Arabien eingeführt, darunter SUVs, Drei-Schachtel-Limousinen und Minivans, die auf positive Resonanz stießen, da sie den saudischen Verbrauchern ein erstklassiges und abwechslungsreiches Fahrerlebnis bieten.Mit einem starken F&E-Team und intelligenten Fertigungssystemen hat GAC MOTOR sein globales Lieferkettensystem ausgereift und eine strenge Qualitätskontrolle für alle Teile eingeführt. Die fünfjährige bzw. auf 150 000 km ausgelegte Garantie von GAC MOTOR sorgt zudem für ein hohes Maß an Sicherheit. Mit diesen Neuerungen ist GAC MOTOR hervorragend positioniert, um das mobile Leben der Verbraucher weltweit angenehmer zu gestalten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1314244/1.jpgPressekontakt:Mia Cheng+86-185-2025-9585Original-Content von: GAC MOTOR, übermittelt durch news aktuell