GAC MOTOR als Champion der J.D. Power Initial Quality Study für die chinesische Marke für acht aufeinander folgende Jahre anerkannt

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Kürzlich veröffentlichte J.D. Power seinen Bericht über die China Initial Quality Study (IQS) 2020, und als die Drittpartei-Erhebungsbehörde bietet sie den Kunden eine zuverlässige Referenz für den Autokauf. In diesem Bericht wird GAC MOTOR acht Jahre lang in Folge als Markenchampion in China ausgezeichnet, wobei das SUV-Modell GS3 und das MPV-Modell GN6 in ihren Segmenten jeweils den ersten und zweiten Platz belegten.Als eine der professionellsten und maßgebenden Institutionen für Verbraucherforschung und Marktforschung ist J.D. Power für seine Unabhängigkeit und Objektivität bekannt. Die 2020 China Initial Quality Study (IQS) deckt 241 Modelle von 57 Marken ab, identifiziert 218 Probleme der Anfangsqualität und erfasst 32.536 Rückmeldungen von Benutzern, die das Vertrauen und die Zuverlässigkeit der Marke demonstrieren.Acht aufeinanderfolgende Jahre als Markenchampion in China haben die stabile und zuverlässige GAC MOTOR-Qualität bewiesen, die von den Märkten und Behörden anerkannt wird.GAC MOTOR hat schon immer die Qualität und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge in allen Aspekten streng kontrolliert und die ausgeklügelten Designs der einzelnen Modelle verbessert. In diesem Jahr hat GAC MOTOR das QDR-Projekt, d.h. hohe Qualität, hohe Haltbarkeit und hohe Zuverlässigkeit, initiiert, das als umfassender Indikator für die Produktqualität und verbesserte Haltbarkeitsstandards und Qualität gilt und den Kunden eine gleichbleibend hohe Qualität garantiert.Das hervorragende Qualitätskontroll- und Lieferkettensystem stattet jedes Modell mit außerordentlicher Qualität aus. GS3 nimmt bei der J.D. Power Initial Quality Research (IQS) den ersten Platz im Segment der Mini-SUVs ein, wobei die Produktqualität von hoch angesehenen Institutionen anerkannt wird. Als einer der meistverkauften Stars der Welt präsentiert GS3 seinen Kunden eine Hightech- und hochwertige Mobilitätslösung mit seinem herrschaftlichen und modischen Erscheinungsbild, dem Hightech-Innendesign und dem komfortablen Fahr- und Steuerungserlebnis, das von Verbrauchern aus aller Welt sehr geschätzt wird.Ein weiteres Topmodell, der GN6, wurde von J.D. Power anerkannt und rangiert auf Platz zwei der Liste der mittelgroßen MPVs. Durch die Kombination von Qualität und Mode, Geräumigkeit und Komfort, Intelligenz und Sicherheit ist der GN6 eine erlesene Wahl für hochwertigen Geschäftsempfang und geeignet für die Freizeit mit der Familie und erfüllt die vielfältigen Bedürfnisse der Verbraucher.Gegenwärtig hat sich GAC MOTOR weltweit auf 26 Länder und Regionen ausgeweitet und vorläufig die Vertriebs- und Servicenetze aufgebaut. Trotz der anhaltenden Auswirkungen der Pandemie ist GAC MOTOR gegen den industriellen Trend gewachsen und hat eine starke Dynamik der stetigen Entwicklung gezeigt.