GAC Group rekrutiert ausländische Talente in Europa

Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) - Der 9. Juni 2018kennzeichnete den offiziellen Start der in Europa stattfindenden 2018Overseas Recruitment Fair der Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.(kurz "GAC Group") in Stuttgart, Deutschland und dann kommen am10.Juni nach München. Danach werden wir auch nach Paris, Frankreichgehen. Die diesjährige Rekrutierungsveranstaltung steht ganz unterdem Motto "GAC DREAM, CREATE THE FUTURE" (etwa "Mit dem GAC-Traum dieZukunft schaffen"). Während der kommenden Tage werden dieRekrutierungsprozesse in München, Deutschland, und Paris, Frankreich,fortgeführt. Als eines der führenden Automobilunternehmen in Chinabietet die GAC Group über 100 hochrangige Posten bei ihrenTochtergesellschaften GAC R&D CENTER, GAC MOTOR, GAC NE, GACCOMPONENT, GAC BUSINESS, GAC-SOFINCO AUTOMOBILE FINANCE und URTRUSTINSURANCE unter der Einbeziehung neuer Energiekonzepte, Intelligenzund Konnektivität, Styling, Fahrzeugtechnologie, Forschung undEntwicklung in Bezug auf Bestandteile und Komponente, Finanzen undVersicherung sowie Big Data.Nach den Statistiken haben mehr als 400 Leute an unserer Akivitätin Deutschland teilgenommen und ca. 200 Leute am Interviewteilgenommen. Die erste Veranstaltung in Stuttgart zählte über 200Teilnehmer und mehr als 100 Kandidaten wurden interviewt.Voraussichtlich werden ca. 600 Interessenten an denRekrutierungs-Events teilnehmen, die an den drei europäischenStandorten stattfinden. Ungefähr 250 Kandidaten werden dieMöglichkeit zu einem Interview haben.Das nächste Etappenziel der GAC Group ist es, sich bis zum 30.Jahrestag der Gruppengründung im Jahr 2027 zu einem der Top100-Unternehmen weltweit entwickelt zu haben und bis zum 40.Jahrestag im Jahr 2037 zu einem Unternehmen von Weltklasse mitinternationaler Wettbewerbsfähigkeit geworden zu sein."Die GAC Group wird Spitzenkräfte innerhalb der gesamtenIndustriekette einsetzen, um Chinas Automobilindustrievoranzutreiben", so Hanjun Chen, Vice President der GAC Group undLeiter der Rekrutierungsprozesse. Die Gruppe verfügt über dreibedeutende Vorteile, mit denen sie Talente auf sich aufmerksam macht:ein durch Talentförderung vorangetriebenes, innovatives Umfeld, einevielversprechende Plattform zur Innovationsentwicklung sowie einbewährtes System, das Innovation fördert und unterstützt. Währendder letzten Jahre konnte die GAC Group den Einsatz intelligenter, mitneuen Energien betriebener Fahrzeuge vorantreiben und setzte sichunermüdlich für neue Geschäftsmodelle wie Fahrzeuge mit neuartigemEnergiebetrieb, autonomes Fahren und Fahrgemeinschaften ein.Mittlerweile schuf das Unternehmen unter aktivem Einsatzmodernisierte Systeme in Bereichen wie F&E, Internet+ und Handelsowie Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. Im April 2017startete die GAC Group die Errichtung von GACs Industrial Park forIntelligent and Connected NEVs mit einer geplanten Flächendeckung vonungefähr 5 km2 und Investitionen von über 7 Milliarden USD.Zusätzlich konnte die GAC Group mit Erfolg ein F&E-Zentrum in SiliconValley sowie ein Zentrum für fortschrittliches Design in Los Angeleseröffnen und bereitet sich nun auf die Gründung eines F&E-Zentrums inDetroit vor.Pressekontakt:Frau Zhao+86-18688202426mengjie.zhao@bluefocus.comOriginal-Content von: Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell