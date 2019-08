G7/Tusk: Gipfel 'vielleicht letzte Gelegenheit' zum Zusammenraufen

BIARRITZ (dpa-AFX) - Angesichts der zahlreichen Streitigkeiten unter G7-Staaten hat EU-Ratspräsident Donald Tusk den Gipfel in Biarritz als "die vielleicht letzte Gelegenheit" bezeichnet, um wieder so etwas wie politische Gemeinschaft herzustellen.



"Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es für alle von uns zunehmend schwierig ist, zu einer gemeinsamen Sprache zu finden - und das in einer Zeit, in der die Welt eigentlich mehr Zusammenarbeit braucht und nicht weniger", erklärte er am Samstag in Biarritz. Es werde sich nun zeigen müssen, ob man in der Lage sei, gemeinsame Lösungen zu finden oder ob man sich auf sinnlose Streitigkeiten untereinander fokussiere.

Als große Baustellen der G7-Staaten nannte Tusk die aktuellen Handelskonflikte sowie den Klimaschutz und die Gefahr der Weiterverbreitung von Atomwaffen. Zudem erwähnte er das Wiederaufleben von Nationalismus und "Russlands (...) Aggressionen gegen die Ukraine". Die von US-Präsident Donald Trump ins Spiel gebrachte Wiederaufnahmen Russlands in die Gruppe der großen Wirtschaftsmächte lehnte Tusk in diesem Zusammenhang kategorisch ab. "Ich werde heute versuchen, meine Gesprächspartner davon zu überzeugen, dass es besser wäre, die Ukraine zum nächsten G7-Treffen einzuladen (...)", erklärte er. Auch wenn das Land nur Gast sein könne.

Beim G7-Gipfel in Biarritz treffen sich bis Montag die Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich, den USA, Großbritannien, Italien sowie Kanada und Japan. Tusk vertritt bei dem Treffen die EU, die als einzige supranationale Organisation an allen Arbeitssitzungen beteiligt ist./aha/DP/zb