G7-Staats- und Regierungschefs beraten über Afghanistan

LONDON (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs der führenden westlichen Industrienationen haben sich am Dienstagnachmittag per Videoschalte zu Gesprächen über die Lage in Afghanistan getroffen.



Mit Spannung wurde vor allem eine Entscheidung dazu erwartet, ob der laufende Evakuierungseinsatz in dem Land über die Frist für den Abzug westlicher Truppen am 31. August hinaus verlängert werden soll.

Eigentlich sollen bis Ende des Monats alle ausländischen Truppen Afghanistan verlassen haben. Doch die sich überschlagenden Ereignisse mit der raschen Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban und Chaos am Flughafen führten dazu, dass noch immer viele Tausend Menschen auf eine Evakuierung warten. Viele müssten zurückgelassen werden, so die Befürchtung, wollte man den bisherigen Zeitplan einhalten.

US-Präsident Joe Biden hatte zuletzt nicht ausgeschlossen, dass die Mission verlängert werden könnte. Er äußerte jedoch die Hoffnung, dass dies nicht notwendig sein werde. Die europäischen Verbündeten in London, Paris und Berlin hingegen dringen hingegen auf eine Verlängerung. Die Taliban, die nun fast alle Landesteile sowie Kabul kontrollieren, haben indessen klar gemacht, dass sie eine weitere Präsenz westlicher Streitkräfte nicht akzeptieren wollen.

Bundesaußenminister Heiko Maas sagte TV-Sender Bild, er rechne noch am Dienstag mit einer Entscheidung. Entscheidend sei bei der schwierigen Abwägung, ob die Sicherheit der Truppen vor Ort und des Luftverkehrs weiter gewährleistet werden könne. Besonders die Furcht vor einem Selbstmordanschlag beispielsweise durch IS-Terroristen wächst. Maas sagte, es gebe auch Überlegungen für einen weiteren zivilen Betrieb des Airports. Das US-Militär hat für den Einsatz derzeit rund 5800 Soldaten am Flughafen in Kabul. Eine Fortsetzung der Evakuierungsflüge ohne die Unterstützung der USA gilt als undenkbar./cmy/DP/jha