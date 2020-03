G7-Staaten wollen in Corona-Krise besser zusammenarbeiten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die großen Industrienationen der Welt wollen ihre Zusammenarbeit in der Coronavirus-Krise verstärken.



Es würden Maßnahmen ergriffen und die Koordination verbessert, um auf die gesundheitspolitischen, wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der Virus-Krise zu reagieren, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Finanzminister und Notenbankchefs der G7-Staaten vom Dienstag.

"Wir werden tun, was auch immer notwendig ist, um das Vertrauen und das Wachstum der Wirtschaft wiederherzustellen und Arbeitsplätze, Unternehmen und die Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems zu schützen", hieß es in einer Erklärung der G7. Die Finanzminister kündigten an, sich wöchentlich untereinander abzusprechen, um die Wirkung bisheriger Maßnahmen zu prüfen und weitere Schritte einzuleiten.

Bisher war den Nationen von vielen Seiten vorgehalten worden, zu sehr alleine und zu wenig abgestimmt auf die Krise zu reagieren. Zu den G7 gehören die Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA./bgf/ssc/jha/DP/mis